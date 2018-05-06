Не вспотеть и не замерзнуть: как пережить резкие смены погоды в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава РК Вера Павлова.

Поэтому, чтобы избежать неприятностей со здоровьем, эксперт рекомендует, прежде всего, правильно одеваться.

«Это не значит, что в жару нужно с себя все снять. Важно, чтобы одежда была светлых тонов, просторная, не сдавливающая, пропускающая воздух. Желательно из натуральных тканей. Кроме того, сейчас очень большая разница между дневными и ночными температурами, поэтому нужно брать с собой дополнительный предмет одежды, которую можно снять днем. Когда человек пропотел, а потом выходит на ветер, возможно переохлаждение и различные простудные заболевания», — пояснила Павлова.

Еще один нюанс, на который она рекомендует обратить внимание — температура питьевой воды.

«Мы в жару советуем человеку больше пить. Но часто люди поддаются соблазну пить именно холодную воду, из холодильника, что представляет собой опасность — резкий стресс. Желательно, чтобы вода или любой другой напиток были комнатной температуры», — уточнила эксперт.

Врач-методист также рекомендовала как можно больше проводить времени на свежем воздухе, при этом стараться избегать открытого солнца и следовать некоторым советам.

«Гулять нужно как можно больше. Пик жары достаточно короткий — всего несколько часов, в данном случае лучше не находиться просто на открытом солнце, чтобы не получить повышенную инсоляцию, защищать глаза темными очками, а голову — головным убором», — рассказала она.

Стоит уделить внимание и питанию. Павлова советует увеличить в рационе объем овощей и сезонных фруктов. В то же время, по ее словам, необходимо соблюдать осторожность при употреблении клубники.

«Сейчас у нас появилась парниковая клубника, нужно понимать, что это полезно, но переедать нельзя. Ягода вызывает аллергические реакции, ее не стоит давать маленьким детям, у которых реакция на клубнику еще не известна», — отметила эксперт.

Павлова также предостерегла крымчан с проблемами здоровья от купания в этот период в морской воде.