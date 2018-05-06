Челябинцев ожидает дождливая неделя
Следующая неделя обещает быть дождливой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на гидрометцентр. Осадки ожидаются с понедельника по четверг.
Следующая неделя обещает быть дождливой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на гидрометцентр. Осадки ожидаются с понедельника по четверг.
В понедельник, 7 мая, температура воздуха днем составит 13 градусов. Ночью опустится до трех. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер до четырех метров в секунду.
В среду, 9 мая, ожидается потепление до 18 градусов. Однако также возможен небольшой дождь.