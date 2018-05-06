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15:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцев ожидает дождливая неделя

Следующая неделя обещает быть дождливой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на гидрометцентр. Осадки ожидаются с понедельника по четверг.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

В понедельник, 7 мая, температура воздуха днем составит 13 градусов. Ночью опустится до трех. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер до четырех метров в секунду.

В среду, 9 мая, ожидается потепление до 18 градусов. Однако также возможен небольшой дождь.

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