Названы 10 самых вредных для сердечно-сосудистой системы блюд

Источник: Publika.md

Специалисты советуют не есть часто гамбургеры. По словам профессора Университета Хофстры Регины Друз, насыщенные жиры в сочетании с углеводами способны оказать пагубное влияние на сердце. Кроме того, большинство ресторанов быстрого питания используют ингредиенты не самого высокого качества, а также нездоровые методы приготовления пищи.

Специалисты также не рекомендуют колбасы и обработанное мясо из-за высокого в нем содержания насыщенных жиров. Отмечается, что даже в диетических продуктах этой категории весьма высоко количество соли.

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Кардиологи также советуют не злоупотреблять блюдами глубокой прожарки, такими как картофель фри, жаренный цыпленок и другие закуски. Используемые для их приготовления способы жарки создают трансжиры, которые приводят к повышению уровня плохого холестерина.

В список также занесены конфеты. Содержащийся в них сахар способствует появлению лишнего веса, повышению холестерина и диабета. Большую опасность также представляют безалкогольные напитки и подслащенные соки, пишет iz.ru.

Вместо сухих завтраков рекомендуется есть фрукты с тостами из цельной пшеницы. Сообщается, что употребление углеводов и сахара утром повышает риск воспаления, а также приводит к тому, что в течение дня человеку хочется потребить еще больше сахара.