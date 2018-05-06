Названы 10 самых вредных для сердечно-сосудистой системы блюд
Журнал Time составил список из 10 продуктов, которые наносят самый большой вред
Журнал Time составил список из 10 продуктов, которые наносят самый большой вред
Специалисты советуют не есть часто гамбургеры. По словам профессора Университета Хофстры Регины Друз, насыщенные жиры в сочетании с углеводами способны оказать пагубное влияние на сердце. Кроме того, большинство ресторанов быстрого питания используют ингредиенты не самого высокого качества, а также нездоровые методы приготовления пищи.
Специалисты также не рекомендуют колбасы и обработанное мясо
Кардиологи также советуют не злоупотреблять блюдами глубокой прожарки, такими как картофель фри, жаренный цыпленок и другие закуски. Используемые для их приготовления способы жарки создают
В список также занесены конфеты. Содержащийся в них сахар способствует появлению лишнего веса, повышению холестерина и диабета. Большую опасность также представляют безалкогольные напитки и подслащенные соки, пишет iz.ru.
Вместо сухих завтраков рекомендуется есть фрукты с тостами из цельной пшеницы. Сообщается, что употребление углеводов и сахара утром повышает риск воспаления, а также приводит к тому, что в течение дня человеку хочется потребить еще больше сахара.
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