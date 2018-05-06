Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина сдалась: «Северный поток–2» победил - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Экс-солистка «ВИА Гры» без макияжа выглядит на 15 лет моложе
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Острый кризис»: Пушков опасается войны между РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
РФ пошла на встречу с Китаем: сбывается худший кошмар США - СМИ
Псы войны: ополченец рассказал правду о Донбассе
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
15Сделать деньги
15:21 (мск), источник: Publika.md

Названы 10 самых вредных для сердечно-сосудистой системы блюд

Журнал Time составил список из 10 продуктов, которые наносят самый большой вред сердечно-сосудистой системе.

Источник: Publika.md

Специалисты советуют не есть часто гамбургеры. По словам профессора Университета Хофстры Регины Друз, насыщенные жиры в сочетании с углеводами способны оказать пагубное влияние на сердце. Кроме того, большинство ресторанов быстрого питания используют ингредиенты не самого высокого качества, а также нездоровые методы приготовления пищи.

Специалисты также не рекомендуют колбасы и обработанное мясо из-за высокого в нем содержания насыщенных жиров. Отмечается, что даже в диетических продуктах этой категории весьма высоко количество соли.

Читайте также
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль

Кардиологи также советуют не злоупотреблять блюдами глубокой прожарки, такими как картофель фри, жаренный цыпленок и другие закуски. Используемые для их приготовления способы жарки создают трансжиры, которые приводят к повышению уровня плохого холестерина.

В список также занесены конфеты. Содержащийся в них сахар способствует появлению лишнего веса, повышению холестерина и диабета. Большую опасность также представляют безалкогольные напитки и подслащенные соки, пишет iz.ru.

Вместо сухих завтраков рекомендуется есть фрукты с тостами из цельной пшеницы. Сообщается, что употребление углеводов и сахара утром повышает риск воспаления, а также приводит к тому, что в течение дня человеку хочется потребить еще больше сахара.

В стоп-лист также включены печенье и выпечка. Виной тому всё те же сахар и насыщенные жиры, оказывающие вместе серьезное «давление» на сердце, передает РЕН ТВ. Также специалисты не рекомендуют употреблять в пищу маргарин, пиццу и диетическую газировку.

Все новости региона
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира
Литовский МИД удивился советской символике на продукции Adidas
В «ВИМ-Авиа» полагают, что новый гендиректор авиакомпании исчез
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны
Порошенко рассказал о «дерзких действиях» украинских военных
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Секрет Семинского золота "Локомотив" поставил точку в чемпионской гонке
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь