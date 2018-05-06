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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

9 мая электрички до Воронежа будут ходить по измененному расписанию

Об этом напомнили в пассажирской компании.

Источник: Агентство «Москва»

Пассажирская компания «Черноземье» предупредила воронежцев и жителей области о том, что 9 мая в движение пригородных поездов внесут коррективы. Многие электрички в этот день вовсе отменят. Это касается поезда 6344 «Усмань — Воронеж-1», который курсирует обычно по будням, поезда 6357 «Воронеж-1 — Усмань» и 6338 «Графская — Воронеж-1», которые также курсируют по будним дням. Вместо них пустят поезд 6644 «Усмань — Воронеж-1», курсирующий обычно по выходным. Изменения коснулись и других направлений. Подробнее об этом на сайте ППК «Черноземье».

Напомним, чтобы жители близлежащих поселков могли добраться в Воронеж и посмотреть праздничный салют, пустили особую дополнительную электричку.

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