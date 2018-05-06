Умер директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов

Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресеньем».

Антон Чернин Пресс-секретарь коллектива