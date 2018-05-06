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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Умер директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов

Директор-администратор и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов умер в Москве на 66-м году жизни. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь коллектива Антон Чернин.

Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресеньем».
Антон Чернин
Пресс-секретарь коллектива

Владимир Сапунов родился в Краснослободске в 1953 году. С конца 1960-х вместе с младшим братом Андреем он играл в школьной группе «Эльфы». В 1993 году Владимир Сапунов стал директором группы «Воскресение», в 1994 году — «Машины времени». Его песня «На паре крыл» вошла в альбом «Машины не парковать».

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