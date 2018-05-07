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10:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Поздравления от президента с 9 Мая получат 45 тыс воронежских ветеранов

Послания также вручат труженикам тыла.

В Воронежской области 45 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла получат персональные поздравления к 9 Мая от президента России. Почтальоны будут вручать послания лично адресатам. Если ветеранов не застанут дома, то будут приходить несколько раз. Почтальоны начали разносить поздравления со среды, 2 мая.

На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки — фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале». На обороте размещены различные фотографии военного времени: снимки парада на Красной площади в Москве, салюта Победы, Героя Советского Союза А. И. Родимцева с бойцами 13-й гвардейской дивизии, женщин на конвейерной сборке пистолетов-пулеметов ППШ в Москве, неизвестного бойца Красной армии и десятилетнего Володи Лукина, освобожденных из фашистского концлагеря Освенцим детей.

Как сообщает пресс-служба воронежского филиала Почты России, письма с персональными посланиями будут хранить в почтовых отделениях месяц. Почтальоны доставят в России 1,5 млн таких поздравлений.

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