Поздравления от президента с 9 Мая получат 45 тыс воронежских ветеранов
Послания также вручат труженикам тыла.
Послания также вручат труженикам тыла.
В Воронежской области 45 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла получат персональные поздравления к 9 Мая от президента России. Почтальоны будут вручать послания лично адресатам. Если ветеранов не застанут дома, то будут приходить несколько раз. Почтальоны начали разносить поздравления со среды, 2 мая.
На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-й стрелковой
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