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16:51 (мск), источник: Sputnik.by

Сотни фур продолжают стоять в очереди на границе с Литвой

Накануне у литовских таможенников произошел сбой программного обеспечения — неполадки планировали устранить до 11:00 воскресенья.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Более 800 большегрузов ожидают въезда в Литву на белорусско-литовской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

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По данным ведомства на 14:00, наибольшее количество фур стоит в очереди в пункте пропуска «Каменный Лог» — более 270 машин. Еще свыше 210 большегрузов стоят в «Привалке».

В пятницу стало известно, что в пунктах пропуска Литвы на границе с Беларусью в очередной раз произошел сбой программного обеспечения. Иностранные таможенники были вынуждены оформлять автомобили в ручном режиме. Ремонтные работы по восстановлению программных продуктов продлили до 11 утра 6 мая.

Небольшие очереди наблюдаются при въезде в Латвию и Польшу с белорусской территории. В первом направлении стоят более 150 большегрузов, во втором — более 140.

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