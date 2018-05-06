«Фишки» Евровидения: чем удивляла Молдова раньше, и на что способна сейчас

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Престижный конкурс в 2018 году пройдет в Лиссабоне, в столице Португалии. Два полуфинала Евровидения состоятся 8 и 10 мая, а финал 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.

Sputnik Молдова предлагает вспомнить, кто представлял нашу страну в разные года, чем они запомнились и как удивляли публику.

Бабушка и барабан.

История Молдовы на конкурсе «Евровидение» началась в 2005 году. Тогда в Киев отправилась группа «Здоб ши Здуб».

Там они исполнили зажигательную песню с стиле фолк-рок «Bunica bate toba», что значит — «Бабушка бьет в барабан». На сцене была и та самая бабушка (Лидия Беженару), которая задорно била в барабан. Лихие музыканты из Молдовы завели зал и прошли в финал, где «запрыгнули» аж на шестое место. Это достижение долгие годы будет оставаться недосягаемым для артистов из Молдовы.

К слову, молдавская бабушка запомнилась организаторам конкурса. На Евровидении в 2016 году ведущие концерта представили публике пародийную ретроспективу некоторых лучших выступлений на этом престижном музыкальном соревновании. Одной из героинь номера стала… пародия на «бунику», бьющую в барабан.

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Одним движением руки — брюки превращаются…

В 2006 году молдавским участникам Наталье Гордиенко и Арсению Тодерашу не удалось повторить успех своих предшественников, они заняли лишь 20 место. Публику артисты удивили переодеваниями: Гордиенко за три минуты выступления сменила несколько нарядов.

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Скрипка и рок-музыка.

В следующем 2007 году на конкурс отправили Наталию Барбу. Певица спела композицию в стиле альтернативного рока. Успела и сыграть на скрипке, и показать свой мощный вокал. Зрителям запомнилась своей красотой и показавшимся многим чересчур откровенным нарядом. Наталия Барбу прошла в финал и заняла достойное десятое место.

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Хора из Молдовы.

Представить Молдову на конкурсе довелось и одной из самых успешных певиц страны — Нелли Чобану. На конкурсе, который проходил в Москве в 2009 году, она спела зажигательную песню «Hora din Moldova». На сцене профессиональные танцоры исполнили народные молдавские танцы, ту же самую хору. В финале Нелли Чобану заняла 14-е место, а в Молдове «Хора» стала хитом.

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Первое появление Epic Sax Guy.

В 2010 году на Евровидение отправилась группа Sunstroke Project и певица Оля Тира. Зажигательная песня «Run away» со звуками скрипки и саксофона, несмотря на свою популярность в интернете, заняла лишь 22 место в финале. После конкурса разные ролики с перформансом саксофониста группы Сергеем Степановым стали вирусными, а сам музыкант получил прозвище Epic Sax Guy.

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Возвращение «Здоб ши Здуб».

Музыканты решили вновь проверить свои силы уже в 2011 году. Зрители услышали взрывную песню «So lucky». Это выступление Молдовы запомнилось оригинальностью, высокими «кушмами» на музыкантах и разъезжающей по сцене девушкой в образе феи. Группа заняла 12-е место в финале.

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Паша Парфений и Алена Мун.

В 2012 и 2013 году на Евровидение от Молдовы отправились Паша Парфений и Алена Мун.

В 2012 году Паша Парфений представил публике очень яркий и комический номер к песне с национальными мотивами «Lăutar». На сцене в качестве бэк-вокала с ним появилась Алена Мун, которая отправилась на конкурс в следующем году с сольной композицией.

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Певица выиграла национальный отбор с песней «O mie» на английском языке, но на конкурсе, который тогда проходил в шведском городе Мальмё, она исполнила композицию на государственном языке. Одним из авторов песни стал Паша Парфений, он же и аккомпанировал певице на фортепиано. Молдова запомнилась всем благодаря качественной постановке номера. Артистка спела в белом платье, на протяжении выступления оно подсвечивалось разными цветами. Кульминация вышла очень экспрессивной — певица в платье стала подниматься вверх, а на ее одеянии появились молнии, а затем пламя.

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Первая бронза на Евровидении.

По-настоящему крупного успеха Молдова добилась в 2017 году. На Евровидение вновь отправилась группа SunStroke Project.

Возвращение получилось триумфальным. Легкая песня «Hey, mama» заняла в финале третье место. Это выступление Молдовы отличалось от других участников стильной и простой постановкой. А Филипп Киркоров даже посчитал, что конкурс на деле выиграла Молдова.

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Были на конкурсе и неудачи. В разные года в финал не смогли пробиться Джета Бурлаку, Кристина Скарлат, украинский певец Эдуард Романюта и Лидия Исак. Все композиции были хороши по-своему — песня Джеты Бурлаку «A century of love» была легкой и мелодичной, но зрители ее не оценили. Кристина Скарлат представила сложную по исполнению песню «Wild soul», Эдуард Романюта поехал на конкурс с танцевальным и современным треком «I Want Your Love», а Лидия Исак исполнила удивительную по красоте и голосу песню «Falling Stars». Но, к сожалению, во все эти разы европейские зрители сочли соперников сильнее наших артистов.

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Чего ждать от Молдовы в 2018 году?

В этом году честь нашей страны поехала защищать группа DoReDos в творческом союзе с Филиппом Киркоровым, который и написал для музыкантов песню «My lucky day’с поэтом Джоном Баллардом.

Участники из Молдовы выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Артисты уже провели в Лиссабоне первую репетицию. Журналисты, приехавшие на конкурс, единогласно признали номер DoReDoS лучшим по итогам третьего репетиционного дня.

Костюмы артисты выбрали таким образом, чтобы они повторяли цвета молдавского триколора. Вместе с вокалистами в постановке участвуют три танцора, двое мужчин и девушка, которые дублируют образы исполнителей.

Широкой публике представили лишь часть выступления, чтобы сохранить интригу до начала шоу.

Ранее Филипп Киркоров уже готовил участников Евровидения — это были Дима Билан, Дмитрий Колдун, Ани Лорак, сестры Толмачевы и Сергей Лазарев.

Все они выступили на конкурсе успешно. Киркоров уже стал известен как постановщик зрелищного шоу. Каждый год никто не знает, чего ждать от его подопечных.