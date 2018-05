«Фишки» Евровидения: чем удивляла Молдова раньше, и на что способна сейчас

Были на конкурсе и неудачи. В разные года в финал не смогли пробиться Джета Бурлаку, Кристина Скарлат, украинский певец Эдуард Романюта и Лидия Исак. Все композиции были хороши по-своему — песня Джеты Бурлаку «A century of love» была легкой и мелодичной, но зрители ее не оценили. Кристина Скарлат представила сложную по исполнению песню «Wild soul», Эдуард Романюта поехал на конкурс с танцевальным и современным треком «I Want Your Love», а Лидия Исак исполнила удивительную по красоте и голосу песню «Falling Stars». Но, к сожалению, во все эти разы европейские зрители сочли соперников сильнее наших артистов.