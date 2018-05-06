В столице демонтирован монумент «Герб Ташкента»

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. 4 мая в Ташкенте был демонтирован один из современных памятников — «Герб Ташкента».

Он располагался на привокзальной площади. В народе его называли «Памятником копейке».

Он стоял на месте другого знаменитого гранитного памятника 14 туркестанским комиссарам — это была одна из лучших работ скульптора Дмитрия Рябичева.

В 1996 году памятник Туркестанским комиссарам на привокзальной площади Ташкента был демонтирован, а через некоторое время на его месте был поставлен другой памятник, не имеющий никакого отношения к Туркестанским комиссарам.

«Около 20 лет встречал гостей столицы этот несуразный монумент, и вот наконец-то справедливость восторжествовала», — говорится на странице Tashkent Retrospective в facebook.