Сулейман Керимов попал в госпиталь Вишневского из-за проблем с сердцем
Сенатор был госпитализирован в реанимацию с нарушениями ритма сердца.
Сенатор был госпитализирован в реанимацию с нарушениями ритма сердца.
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Сенатор Сулейман Керимов, приехав в Москву с разрешения французского суда, попал в больницу
«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — сообщил «Интерфаксу» помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.
«Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой», — рассказал агентству начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.
По его словам, в реанимации Керимову был восстановлен синусовый ритм, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача. «Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности,
В ноябре прошлого года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Бизнесмен остается на свободе, но ему запрещено самовольно покидать Лазурный берег. Однако Керимов периодически приезжает в Россию с разрешения французского суда.