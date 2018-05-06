Сулейман Керимов попал в госпиталь Вишневского из-за проблем с сердцем

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Сенатор Сулейман Керимов, приехав в Москву с разрешения французского суда, попал в больницу из-за проблем с сердцем.

«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — сообщил «Интерфаксу» помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.

«Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой», — рассказал агентству начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

По его словам, в реанимации Керимову был восстановлен синусовый ритм, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача. «Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса», — отметил Лищук.