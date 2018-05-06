Солист System of a Down Серж Танкян выступит перед митингующими в Ереване

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Пашинян встретит Танкяна в аэропорту Еревана в 8 часов вечера по местному времени, после чего музыкант поедет на площадь Республики, где состоится митинг.

Политик предположил, что многие захотят встретить Танкяна. «Наверное, желающих встретить его будет столько, что всех аэропорт не вместит. Поэтому можно собираться и у аэропорта, и вдоль дороги в Ереван», — сказал он.

Фоторепортаж Серж Саргсян ушел в отставку

Многотысячные акции протеста в Ереване и других городах Армении начались в середине апреля. Участники выступали против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В итоге Саргсяна сперва назначили на должность, а 23 апреля он ушел в отставку.

Во время протестов в Армении распалась правящая коалиция, а на пост премьер-министра выдвинулся только Пашинян. Для назначения ему нужно было набрать не меньше 53 голосов из 105, но его поддержали только 45 депутатов. Тогда парламент Армении отклонил его кандидатуру. .

После неудавшихся выборов в Ереване возобновились забастовки. 2 мая глава правящей Республиканской партии сказал, что на новом голосовании, которое пройдет 8 мая, партия поддержит кандидата, которого выдвинет треть парламента.