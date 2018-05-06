Солист System of a Down Серж Танкян выступит перед митингующими в Ереване
Солист группы System of a Down Серж Танкян 7 мая выступит перед митингующими в Ереване. Об этом сказал лидер оппозиции и кандидат на пост
Солист группы System of a Down Серж Танкян 7 мая выступит перед митингующими в Ереване. Об этом сказал лидер оппозиции и кандидат на пост
Пашинян встретит Танкяна в аэропорту Еревана в 8 часов вечера по местному времени, после чего музыкант поедет на площадь Республики, где состоится митинг.
Политик предположил, что многие захотят встретить Танкяна. «Наверное, желающих встретить его будет столько, что всех аэропорт не вместит. Поэтому можно собираться и у аэропорта, и вдоль дороги в Ереван», — сказал он.
Многотысячные акции протеста в Ереване и других городах Армении начались в середине апреля. Участники выступали против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост
Во время протестов в Армении распалась правящая коалиция, а на пост
После неудавшихся выборов в Ереване возобновились забастовки. 2 мая глава правящей Республиканской партии сказал, что на новом голосовании, которое пройдет 8 мая, партия поддержит кандидата, которого выдвинет треть парламента.
2 мая Танкян снял обращение к протестующим, в котором пообещал присоединиться к ним. Он сказал, что весь мир «с обожанием» относится к участникам забастовки.