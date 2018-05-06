Омичей предупредили о вспышке инфекции, от которой нет лекарств

По информации Министерства здравоохранения Бразилии, в стране зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья. В I квартале 2018 года было выявлено 4 262 случая заболевания, что в 3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ситуация осложняется отсутствием в стране средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактики, направленных на борьбу с москитами. Тем не менее, руководство штата Рио-де-Жанейро заявило о применении мер по локализации очагов распространения заболевания.

Роспотребнадзор по Омской области предостерегает жителей региона от поездок в Бразилию.

Справка: лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых.