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17:47 (мск), источник: СуперОмск

Омичей предупредили о вспышке инфекции, от которой нет лекарств

Региональный Роспотребнадзор предупреждает омичей о неблагополучной эпидситуации в Бразилии.

По информации Министерства здравоохранения Бразилии, в стране зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья. В I квартале 2018 года было выявлено 4 262 случая заболевания, что в 3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ситуация осложняется отсутствием в стране средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактики, направленных на борьбу с москитами. Тем не менее, руководство штата Рио-де-Жанейро заявило о применении мер по локализации очагов распространения заболевания.

Роспотребнадзор по Омской области предостерегает жителей региона от поездок в Бразилию.

Справка: лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых.

Основные симптомами заболевания является повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.

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