Омичей предупредили о вспышке инфекции, от которой нет лекарств
Региональный Роспотребнадзор предупреждает омичей о неблагополучной эпидситуации в Бразилии.
Региональный Роспотребнадзор предупреждает омичей о неблагополучной эпидситуации в Бразилии.
По информации Министерства здравоохранения Бразилии, в стране зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья. В I квартале 2018 года было выявлено 4 262 случая заболевания, что в 3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Ситуация осложняется отсутствием в стране средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактики, направленных на борьбу с москитами. Тем не менее, руководство штата
Роспотребнадзор по Омской области предостерегает жителей региона от поездок в Бразилию.
Справка: лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых.
Основные симптомами заболевания является повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.