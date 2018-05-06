Стало известно, когда спадет жара и пойдут дожди в Воронеже

Источник: Reuters

Если верить прогнозу синоптиков федеральной службы Gismeteo, температура пойдет на спад уже в понедельник, 7 мая. Днем термометры покажут +25 °C, что ниже на 3 градуса, чем в воскресенье. Во вторник картина будет та же.

Настроение горожанам может испортить дождь и гроза во второй половине дня 9 мая. Затем в Воронеж вернется сухая и преимущественно солнечная погода. Но с четверга придет заметное похолодание. До вторника температура будет колебаться от +8 до +10 градусов ночью и от +12 до +17 градусов днем. После этого в областной центр снова вернется тепло.