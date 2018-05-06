Воронежский «Факел» победил в последнем гостевом матче сезона

В матче предпоследнего 37-го тура футбольного турнира ФНЛ, воронежский «Факел», являющийся единоличным аутсайдером турнира, победил на стадионе «Новые Химки» в подмосковных Химках одноименную команду из этого города 3:1 в воскресенье, 6 мая.

«Факел» в предыдущем 36-м туре после домашнего поражения от «Томи» 0:1 официально оформил расставание с ФНЛ, так что последняя выездная игра сезона для воронежцев ничего не решала. А их соперник, располагавшийся перед этим матчем на 11-м месте, почти стопроцентно обезопасил себя от понижения в классе.

Исполняющий обязанности главного тренера «Факела Игорь Пывин выставил максимально атакующий состав. Трио номинальных форвардов гостей в составе Александра Алхазова, Игоря Лебеденко и Артура Арустамяна должно было максимально напрягать линию обороны хозяев поля.

На 4-й минуте после прорыва по левому флангу полузащитника хозяев Кирилла Заики нападающий «Химок» Ислам Машуков бил в упор по воротам Артема Федорова, но голкипер гостей отвел угрозу.

А на 5-й минуте полузащитник хозяев Максим Петрусев открыл счет — после передачи с правого фланга от Максима Батова он остался один в центре штрафной и головой неотразимо пробил по воротам. На этот раз Артем Федоров мяч не достал. Хозяева повели 1:0.

К 10-й минуте гости пришли в себя после пропущенного мяча, они подали два угловых, но особой остроты у ворот голкипера «Химок» Вячеслава Исупова не возникало. «Факел» больше владел мячом, но распорядиться им толком у ворот хозяев он не мог — практически все передачи в штрафную «Химок» были неточны.

К середине тайма хозяева выровняли игру — в одном из эпизодов мяч попал в руку защитнику «Факела» Максиму Осипенко, но арбитр встречи — москвич Антон Фролов — не решился назначить пенальти в ворота гостей.

На 28-й минуте голкипер «Химок» спас свою команду — после прострела слева Игоря Лебеденко Артем Молодцов едва не добавил мяч в сетку, но Вячеслав Исупов отразил угрозу.

А через две минуты уже Артем Федоров снова спас «Факел» — после прострела Никиты Лапина мяч летел в ворота, но голкипер в очередной раз отразил угрозу.

У хозяев примерно к 40-й минуте начала явно проседать опорная зона, а у «Химок» обозначилось солидное преимущество в середине поля — все подборы мяча после его отскоков были за подмосковными футболистами. Гости же вообще перестали переходить на чужую половину поля. В середине поля «Факелу» явно не хватало последнего паса, его нападающие почти не получали мяча и часто сбивались на индивидуальные действия.

На 43-й минуте Игорь Лебеденко все же приложился к мячу с 22-х м, но Вячеслав Исупов парировал хлесткий удар капитана воронежцев. Это был последний опасный момент первого тайма, который завершился со счетом 1:0 в пользу «Химок».

Во втором тайме Игорь Пывин поменял нападающих «Факела» — после перерыва вместо Александра Алхазова на поле вышел Артем Сердюк.

Неплохой момент у ворот хозяев создал «Факел» на 52-й минуте — после розыгрыша углового Максим Осипенко опасно сбрасывал головой мяч в центр вратарской «Химок», но хозяева поля выбили мяч.

В начале второго тайма воронежцы немного оживились — на 55-й минуте Армен Амбарцумян пробил по воротам Вячеслава Исупова с 25 м, но голкипер хозяев забрал мяч.

На 61-й минуте Игорь Лебеденко сровнял счет — капитан «Факела» вышел вместе с Артемом Сердюком на двух защитников, разыграл изящную «двойку» и точно пробил в нижний угол. Счет стал 1:1.

А через минуту Артем Сердюк легко разобрался в штрафной «Химок» с двумя защитниками хозяев и катнул мяч под опорную ногу Вячеслава Исупова — счет стал 2:1 в пользу гостей.

Так на 62-й минуте счет стал 2:1 в пользу «Факела», который забил два мяча за две минуты и вышел вперед.

Неплохой момент в контратаке имели гости — на 71-й минуте Артур Арустамян промчался по левому флангу и выстрелил по воротам «Химок». Вячеслав Исупов достал мяч в углу ворот.

Хозяева поля после 73-й минуты больше владели мячом, но, в основном, забрасывали его верхом в штрафную гостей, и особых проблем у защитников «Факела» не возникало. Хотя в концовке встречи «Химки» подали подряд несколько угловых у ворот «Факела», но мячи после этих подач становились легкой добычей защитников воронежцев и их голкипера Артема Федорова.

На 87-й минуте Артем Сердюк, во время контратаки гостей получивший мяч в пяти метрах от их ворот, пробил в касание, и счет стал 3:1 в пользу «Факела».