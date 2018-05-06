Состоялось официальное открытие стадиона «Самара Арена»

В воскресенье, 6 мая, на стадионе «Самара Арена» прошла церемония официального открытия. Впервые матч футбольной национальной лиги между самарскими «Крыльями Советов» и краснодарской «Кубанью» проходит при полной загрузке трибун.

Свидетелями спортивного праздника стали полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Самарской области Дмитрий Азаров, главы республик Татарстан и Северная Осетия Рустам Минниханов и Юнус-Бек Евкуров.

Дмитрий Азаров поздравил всех болельщиков с открытием арены и днем рождения «Крыльев», который отмечается 3 мая. «Сегодня клуб пишет новую страницу в своей истории. У клуба появилсяУ клуба появился новый стадион “Самара Арена”, и мы сделаем все, чтобы этот стадион стал по-настоящему домашним для нашего клуба и для всех болельщиков», — обращаясь к собравшимся, заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил уверенность, что на новом стадионе Самарская область достойно поведет матчи чемпионата мира по футболу. «И этот стадион станет победным не только для нашего клуба, но и сборной России по футболу», — сказал руководитель области.