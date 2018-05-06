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19:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Какие кинокартины представит Казахстан в Каннах

Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. На Каннском международном кинофестивале откроется национальный павильон Казахстана, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта.

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Павильон будет открыт с 8 по 19 мая в период работы кинофестиваля, в нем будет представлена продукция отечественной киноиндустрии.

«В этом году в конкурсную программу “Особый взгляд” Каннского кинофестиваля, наша страна представлена картиной режиссера Адильхана Ержанова “Ласковое безразличие мира” фильмом Жаннат Алшановой “Конец сезона” в программе Синефондасьон, фильмом “Так себе зима” режиссера Ольги Коротько в программе ACID, а также короткометражными картинами “Прятки” Венеры Каиржановой и “Асам” Берика Жаханова, которые будут демонстрироваться в программе “Short Film Corner” (“Уголок короткого метра”) в рамках кинорынка Marche du film», — говорится в сообщении.

9 мая в здании отеля «Hôtel Barrière Le Majestic Cannes» состоится официальный прием «Казахский вечер в Каннах». В мероприятии примут участие Айман Мусахаджаева, Димаш Кудайберген, известный государственный оркестр «Академия солистов» и многие другие.

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