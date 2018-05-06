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19:52 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев наградил Смагулова

Президент Нурсултан Назарбаев наградил Нурлана Смагулова орденом «Барыс» II степени за особые заслуги в государственной, производственной, социально-культурной и общественной деятельности, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе с главой государства Нурлан Смагулов проинформировал Нурсултана Назарбаева о развитии автомобилестроительной отрасли и о планах по экспорту автомобилей.

«Наблюдается рост объема продаж автомобилей. На автосборочных предприятиях мы начали собирать “Маз”. На автозаводе в Алматы полностью перешли на покраску и сварку кузовов “Hyundai”. Экспортировали 450 автомобилей в Российскую Федерацию, подписали договор о поставке 300 автобусов “Hyundai County” в Таджикистан. Надеемся, что подобные операции будем осуществлять и с Узбекистаном. Таким образом, Казахстан начинает играть заметную роль в Центральной Азии в качестве производственной площадки», — заключил руководитель компании.

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