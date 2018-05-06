Назарбаев наградил Смагулова

В ходе с главой государства Нурлан Смагулов проинформировал Нурсултана Назарбаева о развитии автомобилестроительной отрасли и о планах по экспорту автомобилей.

«Наблюдается рост объема продаж автомобилей. На автосборочных предприятиях мы начали собирать “Маз”. На автозаводе в Алматы полностью перешли на покраску и сварку кузовов “Hyundai”. Экспортировали 450 автомобилей в Российскую Федерацию, подписали договор о поставке 300 автобусов “Hyundai County” в Таджикистан. Надеемся, что подобные операции будем осуществлять и с Узбекистаном. Таким образом, Казахстан начинает играть заметную роль в Центральной Азии в качестве производственной площадки», — заключил руководитель компании.