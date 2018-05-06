Был с девушкой: пропавший общественный деятель нашелся в Костанае
Мужчина находился со своей девушкой на съемной квартире, мобильный телефон у него был отключен.
Мужчина находился со своей девушкой на съемной квартире, мобильный телефон у него был отключен.
АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Пропавший житель Костаная Арман Жолланов, известный в городе, как организатор праздников и ведущий игр КВН, нашелся в воскресенье, сообщает региональное издание «Наша газета».
«Мы собрались на поиски сегодня около 18.00.
Ранее сообщалось, что мужчина не выходил на связь со 2 мая, 3 мая брат подал заявление в полицию. Сегодня, 6 мая, волонтеры организовали его поиски. Мужчину нашли в течение получаса.