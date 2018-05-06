Был с девушкой: пропавший общественный деятель нашелся в Костанае

«Мы собрались на поиски сегодня около 18.00. Где-то через полчаса на мой номер позвонила девушка и сообщила, что все это время он был у нее на съемной квартире, о которой родственники не знали. Телефон у мужчины был отключен. С Арманом уже связался его брат и подтвердил, что с ним все в порядке», — сообщила газете волонтер Ирина Ячменева.