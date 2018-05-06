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19:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Был с девушкой: пропавший общественный деятель нашелся в Костанае

Мужчина находился со своей девушкой на съемной квартире, мобильный телефон у него был отключен.

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Пропавший житель Костаная Арман Жолланов, известный в городе, как организатор праздников и ведущий игр КВН, нашелся в воскресенье, сообщает региональное издание «Наша газета».

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«Мы собрались на поиски сегодня около 18.00. Где-то через полчаса на мой номер позвонила девушка и сообщила, что все это время он был у нее на съемной квартире, о которой родственники не знали. Телефон у мужчины был отключен. С Арманом уже связался его брат и подтвердил, что с ним все в порядке», — сообщила газете волонтер Ирина Ячменева.

Ранее сообщалось, что мужчина не выходил на связь со 2 мая, 3 мая брат подал заявление в полицию. Сегодня, 6 мая, волонтеры организовали его поиски. Мужчину нашли в течение получаса.

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