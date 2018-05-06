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22:26 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики: в понедельник в Беларуси немного потеплеет

Выше всего днем температура воздуха поднимется в Гомеле: ожидается от 22 до 24 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 60% 757 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Небольшая облачность без осадков будет на большей части Беларуси в понедельник, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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В Бресте в ночное время температура воздуха опустится до 6−8 градусов тепла. В дневное — столбик термометра покажет от 20 до 22 градусов за знаком плюс. Ветер северо-восточный со скоростью 4−9 метров в секунду.

В Витебске температура ночь будет равняться 5−7 градусам со знаком плюс, днем — от +19 до +21.

В Гомеле будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 10−12 градусов тепла, днем — от +22 до +24. Ветер северо-восточный, с порывами до 12−14 метров в секунду.

В Гродно в ночное время температура воздуха опустится до 6−8 градусов тепла. Днем потеплеет до 20−22 градусов со знаком плюс.

Небольшая облачность будет в Могилеве. Ночью температура воздуха составит 7−9 градусов тепла, днем — от +19 до +21.

В Минске в понедельник будет наблюдаться переменная область без осадков. Ночью столбик термометра покажет от +7 до +9, днем от +20 до +22. Ветер северо-восточный со скоростью 4−9 метров в секунду.

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