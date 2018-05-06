Синоптики: в понедельник в Беларуси немного потеплеет
Выше всего днем температура воздуха поднимется в Гомеле: ожидается от 22 до 24 градусов тепла.
Выше всего днем температура воздуха поднимется в Гомеле: ожидается от 22 до 24 градусов тепла.
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Небольшая облачность без осадков будет на большей части Беларуси в понедельник, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В Бресте в ночное время температура воздуха опустится до 6−8 градусов тепла. В дневное — столбик термометра покажет от 20 до 22 градусов за знаком плюс. Ветер
В Витебске температура ночь будет равняться 5−7 градусам со знаком плюс, днем — от +19 до +21.
В Гомеле будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 10−12 градусов тепла, днем — от +22 до +24. Ветер
В Гродно в ночное время температура воздуха опустится до 6−8 градусов тепла. Днем потеплеет до 20−22 градусов со знаком плюс.
Небольшая облачность будет в Могилеве. Ночью температура воздуха составит 7−9 градусов тепла, днем — от +19 до +21.
В Минске в понедельник будет наблюдаться переменная область без осадков. Ночью столбик термометра покажет от +7 до +9, днем от +20 до +22. Ветер