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18:58 (мск), источник: Индикатор

В гробнице Тутанхамона нет секретных комнат

Министерство древностей Египта распространило сообщение, что исследования опровергают гипотезу о существовании скрытых помещений в усыпальнице фараона Тутанхамона в Долине Царей. Исследования при помощи георадара предоставили «убедительные свидетельства об отсутствии потайных комнат рядом с гробницей Тутанхамона», говорится в заявлении ведомства, передает AFP.

Источник: AFP 2018

Тутанхамон был фараоном Древнего Египта из XVIII династии, приблизительные годы его правления — 1332—1323 до н. э. После недолгого правления он умер в возрасте около 19 лет, о причинах кончины до сих пор спорят ученые, выдвигая множество версий —от тяжелой формы малярии до осложнений в связи с травмами, полученными при падении с колесницы. Его гробница интересна в первую очередь тем, что практически не была разграблена. Для современной науки ее открытия в 1922 году археологи Говард Картер и Джордж Карнарвон.

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Согласно сообщению египетского министерства, более подробная информация об исследования с помощью георадара будет опубликована позже. Данные огласит глава итальянской научной группы Франческо Порчелли из Туринского политехнического университета. В ведомстве отметили, что в докладе Порчелли «заключил с очень высокой степенью уверенности, что гипотеза о наличии скрытых помещений или коридоров, примыкающих к гробнице Тутанхамона, не подтверждается данными георадара».

Проводившиеся в прошлом изучения указывали на возможное наличие таких комнат, хотя и были раскритикованы многими экспертами. В частности, британский египтолог Николас Ривз выдвигал идею, что гробница на самом деле построена в честь Нефертити — жены отца Тутанхамона Эхнатона. Согласно этой теории, после внезапной смерти молодого царя его тело поместили во внешние комнаты гробницы. Анализ ДНК подтверждает, что Эхнатон был отцом Тутанхамона, однако личность его матери остается не до конца ясной.

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