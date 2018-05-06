В гробнице Тутанхамона нет секретных комнат

Источник: AFP 2018

Тутанхамон был фараоном Древнего Египта из XVIII династии, приблизительные годы его правления — 1332—1323 до н. э. После недолгого правления он умер в возрасте около 19 лет, о причинах кончины до сих пор спорят ученые, выдвигая множество версий —от тяжелой формы малярии до осложнений в связи с травмами, полученными при падении с колесницы. Его гробница интересна в первую очередь тем, что практически не была разграблена. Для современной науки ее открытия в 1922 году археологи Говард Картер и Джордж Карнарвон.

Согласно сообщению египетского министерства, более подробная информация об исследования с помощью георадара будет опубликована позже. Данные огласит глава итальянской научной группы Франческо Порчелли из Туринского политехнического университета. В ведомстве отметили, что в докладе Порчелли «заключил с очень высокой степенью уверенности, что гипотеза о наличии скрытых помещений или коридоров, примыкающих к гробнице Тутанхамона, не подтверждается данными георадара».