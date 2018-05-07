Прогноз погоды на 7 мая

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут +23, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 25 выше ноля, в Тирасполе 26. В Леове дневной максимум составит 27 градусов, в Комрате и Кагуле — 28.

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В Кишиневе этой ночью +14, днем +26. В Ближайшие дни тоже ожидаются грозы и до 24 выше ноля. Прекратятся дожди только к концу рабочей недели.



В большинстве европейских столиц день будет солнечным. В Мадриде, Берлине и Вене 24 выше ноля. В Риме на градус меньше и дождливо. В Париже и Лондоне столбики термометров поднимутся до +28.

В Праге 23 градуса, в Варшаве 24. В Белграде и Будапеште еще на градус больше.