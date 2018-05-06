Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Минске 9 мая

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мая — Sputnik. В работу общественного транспорта Минска будут внесены изменения в День Победы, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

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Так, 9 мая планируют увеличить число автобусов на маршруте № 1 (с 10:00 до 24:00) и на маршруте № 100 (с 12:00 до 20:00).

Интервал движения поездов на двух линиях Минского метрополитена в период с 19:30 до 24:00 будет сокращен до трех минут.

Будут внесены изменения в трассы движения некоторых маршрутов в связи с проведением мероприятий с 10:00 и примерно до 13:00, а также с 17:00 и ориентировочно до 24:00.