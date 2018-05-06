Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
20:55 (мск), источник: Sputnik.by

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Минске 9 мая

На маршрутах № 1 и 100 увеличат количество автобусов, а интервал движения поездов в метро в вечернее время составит три минуты.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мая — Sputnik. В работу общественного транспорта Минска будут внесены изменения в День Победы, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

Читайте также
Сотни волшебных шаров засияли на фестивале в Минске

Так, 9 мая планируют увеличить число автобусов на маршруте № 1 (с 10:00 до 24:00) и на маршруте № 100 (с 12:00 до 20:00).

Интервал движения поездов на двух линиях Минского метрополитена в период с 19:30 до 24:00 будет сокращен до трех минут.

Будут внесены изменения в трассы движения некоторых маршрутов в связи с проведением мероприятий с 10:00 и примерно до 13:00, а также с 17:00 и ориентировочно до 24:00.

В частности, в эти промежутки времени автобусы маршрутов № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК будут ходить по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях.

Все новости региона
 Экс-тренер ' Манчестер Юнайтед ' Алекс Фергюсон перенес тяжелую операцию
Растоптанное детство: вымысел и правда детского концлагеря 'Красный берег'
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
Литовский МИД удивился советской символике на продукции Adidas
США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе
Умер директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию Ну и что, что соперник слабый. Зато голы красивые
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь