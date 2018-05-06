Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Минске 9 мая
На маршрутах № 1 и 100 увеличат количество автобусов, а интервал движения поездов в метро в вечернее время составит три минуты.
На маршрутах № 1 и 100 увеличат количество автобусов, а интервал движения поездов в метро в вечернее время составит три минуты.
МИНСК, 6 мая — Sputnik. В работу общественного транспорта Минска будут внесены изменения в День Победы, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».
Так, 9 мая планируют увеличить число автобусов на маршруте № 1 (с 10:00 до 24:00) и на маршруте № 100 (с 12:00 до 20:00).
Интервал движения поездов на двух линиях Минского метрополитена в период с 19:30 до 24:00 будет сокращен до трех минут.
Будут внесены изменения в трассы движения некоторых маршрутов в связи с проведением мероприятий с 10:00 и примерно до 13:00, а также с 17:00 и ориентировочно до 24:00.
В частности, в эти промежутки времени автобусы маршрутов № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК будут ходить по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях.