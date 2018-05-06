Отечественное кино покажут прокурорам

Ежегодно Фонд кино поддерживает деньгами около 50 картин и регулярно судится с должниками. Часто это заканчивается мировым соглашением, и деньги удается вернуть, но от 21 компании деньги не вернулись даже усилиями судебных приставов. Суммарно они, вероятно, получили больше 600 млн руб. субсидий, подсчитал «Ъ» по исковым заявлениям в картотеке суда: 570 млн руб. подтверждены документами суда по 17 проектам, по семи проектам суммы субсидий выяснить не удалось. Исполнительный директор фонда Антон Малышев уточнил «Ъ», что всего с 2010 года 464 проекта получили 27 млрд руб. Среди должников фонда министр отдельно упомянул «ДА-Студию» экс-директора «Союзмультфильма» Андрея Добрунова (получила 60 млн руб. на мультфильм « Сергий Радонежский », проект поддерживал и «Ростех», но он не был завершен) и «Контакт Медиа Груп» (47 млн руб. на не вышедшую анимацию «Кузька в заколдованном царстве»), назвав их «совсем бессовестными людьми». Крупную субсидию получала и «Медиа Арт Студия» — 110 млн руб. на фильм «Герой» с Димой Биланом. В списке должников оказалась и студия Enjoy Movies (фильм « Защитники »): по мировому соглашению продюсеры должны были вернуть 50 млн руб. и начали гасить долг, но последний транш просрочили, уточнил Антон Малышев.

Также в должниках продюсерский центр «Ленфильма», получивший 25 млн руб. на фильм «Контрибуция» и 30 млн руб. на «Три дня до весны». «Деньги на первый фильм, “Контрибуция”, мы взяли, чтобы возродить работу компании. Благодаря этому проекту мы запустили в работу пятый павильон “Ленфильма”. На тот момент это была вынужденная мера, больше на такие несправедливые государственные субсидии соглашаться не будем», — рассказал «Ъ» гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.



Гендиректор «Всемирных русских студий», которые должны 55 млн руб. за фильм «Молот», Юрий Сапронов также недоволен моделью субсидирования. «Мы ничего не получили в прокате, хотя и своих денег потратили немало и все потеряли. Не подписаться на субсидию мы не могли — проект был в середине пути, выйти из него уже было невозможно», — поясняет он. Продюсер полагает, что модель с возвратами работает далеко не всегда: «21 компания — это не случайность, это говорит о недостатках самой модели финансирования. Если картина выиграла в прокате, вернуть легко, а если нет и своих денег потратили немало, откуда вернуть?» Сопродюсер фильма «Ночные стражи» с Леонидом Ярмольником (фонд требует 20 млн руб. со снявшей его кинокомпании «Спутник») Рубен Дишдишян ранее также говорил «Ъ», что условия возврата госинвестиций жесткие, и некоторые компании стоят на грани разорения, а по фильмам, которые выходили в Год кино, чиновники могли бы и смягчить условия возврата или амнистировать их.



Пока должники не рассчитаются с фондом, они и ассоциированные с ними компании, включая их учредителей и директоров, не будут допускаться до конкурсов Минкульта и Фонда кино, говорят чиновники. В то же время продюсеры «Защитников» братья Андреасяны, основавшие компанию «Большое кино», недавно получили поддержку фонда для своего нового релиза «Кома». Для таких ситуаций предстоит выработать новые юридические подходы, считает господин Малышев.



Анна Афанасьева, Антон Дугин