Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу

Инцидент произошел в Бразилии в штате Сан-Паулу. На видео, опубликованном СМИ, видно, что воздушное судно при приземлении резко разворачивается в воздухе и начинает крутиться. Потеряв стабильное положение, вертолет упал и через некоторое время загорелся.
По данным Globo, внутри, помимо невесты, находилось еще три человека, включая пилота.
Все они успели выбраться до взрыва топлива и отделались мелкими травмами. Однако героиня торжества по счастливой случайности не получила ни царапины.
На место оперативно прибыли пожарные и медики. Компания, организовавшая мероприятие, сообщила, что распорядку свадебного дня это не помешало, — молодожены решили не отменять церемонию, а провести этот день так, как они изначально его запланировали.