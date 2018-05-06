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19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу

Невеста, летевшая на свою свадьбу, сумела выбраться из-под обломков вертолета, который потерял управление и разбился при посадке. Как сообщает канал Globo, девушка продолжила участие в церемонии и праздновании.

Инцидент произошел в Бразилии в штате Сан-Паулу. На видео, опубликованном СМИ, видно, что воздушное судно при приземлении резко разворачивается в воздухе и начинает крутиться. Потеряв стабильное положение, вертолет упал и через некоторое время загорелся.

По данным Globo, внутри, помимо невесты, находилось еще три человека, включая пилота.

Все они успели выбраться до взрыва топлива и отделались мелкими травмами. Однако героиня торжества по счастливой случайности не получила ни царапины.

На место оперативно прибыли пожарные и медики. Компания, организовавшая мероприятие, сообщила, что распорядку свадебного дня это не помешало, — молодожены решили не отменять церемонию, а провести этот день так, как они изначально его запланировали.

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