Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
«Гены решают не все»: чего не в силах изменить наследственность
С чем сталкиваются жильцы новостроек
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Подсунули вольфрам: в РФ дали совет Турции, забравшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
13:05 (мск), источник: Вести Сочи

Около 5 тысяч рестораторов съедутся в Сочи на гастрономический фестиваль

В этом году Сочи снова примет гастрономический фестиваль Gastreet.

Источник: Вести Сочи

Масштабное мероприятие, которое называют международным ресторанным шоу, пройдет на одном из горных курортов с 22 по 25 мая.

Ожидается, что на фестивале соберутся около 5 тысяч рестораторов. Для гостей будут выступать шеф-повары и другие специалисты сферы общественного питания. В программе Gastreet запланированы семинары и мастер-классы, а также музыкальный фестиваль под открытым небом. Каждый вечер команды поваров из разных городов будут готовить ужины, а гости смогут их продегустировать.

Все новости региона
Владимир Путин вступил в должность президента России
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь