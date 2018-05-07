Около 5 тысяч рестораторов съедутся в Сочи на гастрономический фестиваль
В этом году Сочи снова примет гастрономический фестиваль Gastreet.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В этом году Сочи снова примет гастрономический фестиваль Gastreet.
Масштабное мероприятие, которое называют международным ресторанным шоу, пройдет на одном из горных курортов с 22 по 25 мая.
Ожидается, что на фестивале соберутся около 5 тысяч рестораторов. Для гостей будут выступать