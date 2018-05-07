Около 5 тысяч рестораторов съедутся в Сочи на гастрономический фестиваль

Ожидается, что на фестивале соберутся около 5 тысяч рестораторов. Для гостей будут выступать шеф-повары и другие специалисты сферы общественного питания. В программе Gastreet запланированы семинары и мастер-классы, а также музыкальный фестиваль под открытым небом. Каждый вечер команды поваров из разных городов будут готовить ужины, а гости смогут их продегустировать.