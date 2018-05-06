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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Умер актер и режиссер Юрий Томошевский

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Германии на 62-м году жизни скончался актер и театральный режиссер Юрий Томошевский. Об этом сообщается на сайте Центра Михаила Шемякина.

Источник: РИА Новости

«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приносим самые искренние соболезнования семье, близким и коллегам Юрия Томошевского. Светлая память!» — говорится в сообщении центра.

Томошевский был одним из основателей театра «Приют комедианта», главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, руководил созданным им «Романтическим театром».

В качестве актера участвовал в съемках комедии Юрия Мамина «Горько!», «Торпедоносцах Семена Арановича и других картинах.

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