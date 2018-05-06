Умер актер и режиссер Юрий Томошевский
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Германии на 62-м году жизни скончался актер и театральный режиссер Юрий Томошевский. Об этом сообщается на сайте Центра Михаила Шемякина.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Германии на 62-м году жизни скончался актер и театральный режиссер Юрий Томошевский. Об этом сообщается на сайте Центра Михаила Шемякина.
«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приносим самые искренние соболезнования семье, близким и коллегам Юрия Томошевского. Светлая память!» — говорится в сообщении центра.
Томошевский был одним из основателей театра «Приют комедианта», главным режиссером Государственной филармонии
В качестве актера участвовал в съемках комедии Юрия Мамина «Горько!», «Торпедоносцах Семена Арановича и других картинах.