Патриарх Кирилл совершит молебен в день инаугурации президента России

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Четвертый в истории современной России молебен патриарха Московского и всея Руси на служение Отечеству президента страны Владимира Путина пройдет в понедельник в Благовещенском соборе Московского Кремля.

«По сложившейся традиции патриарх Московский и всея Руси после церемонии инаугурации президента РФ совершает молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля. Завтра также будет совершен благодарственный молебен, в прошениях которого содержатся слова о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение», — отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В завершение молебна патриарх прочтет молитву, которая всегда используется на этом богослужении. В ней, в частности, есть такие слова: «Умудри и настави его беспреткновенно проходити великое сие служение».