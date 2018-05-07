Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Миранда Керр снялась в фотосессии накануне родов
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Острый кризис»: Пушков опасается войны между РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
00:51 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина назвал лучшего соперника на ближайший бой

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−0−1, 33 КО) Абель Санчес рассказал о ближайших перспективах своего подопечного, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−0−1, 33 КО) Абель Санчес рассказал о ближайших перспективах своего подопечного, сообщает Sports.kz.

— В течение трех недель мы сядем с командой и обсудим возможные варианты. Если не «Канело», то будем смотреть, кто подойдет к столу. Но суть в том, что соперники Головкина просят много денег. Поэтому иногда это невозможно. Когда Сондерс говорит, что хочет 7 миллионов долларов за бой с Джейкобсом, представьте, сколько от потребует за бой с Головкиным? И это при том, что у парней есть возможность побороться сразу за четыре пояса! Если это будет не бой с «Канело», то лично я хотел бы боя с Муратой — это лучший вариант. Потому что это будет очень престижно для Японии, — сказал Санчес.

Японский боксер Риота Мурата (14−1, 11 КО) является «регулярным» чемпионом мира по версии WBA в среднем весе. Ранее он также заявлял о желании подраться с Головкиным.

Все новости региона
В Казахстане началась трансляция вечера бокса Головкин - Мартиросян
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе
Умер директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь