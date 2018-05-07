Тренер Головкина назвал лучшего соперника на ближайший бой

— В течение трех недель мы сядем с командой и обсудим возможные варианты. Если не «Канело», то будем смотреть, кто подойдет к столу. Но суть в том, что соперники Головкина просят много денег. Поэтому иногда это невозможно. Когда Сондерс говорит, что хочет 7 миллионов долларов за бой с Джейкобсом, представьте, сколько от потребует за бой с Головкиным? И это при том, что у парней есть возможность побороться сразу за четыре пояса! Если это будет не бой с «Канело», то лично я хотел бы боя с Муратой — это лучший вариант. Потому что это будет очень престижно для Японии, — сказал Санчес.