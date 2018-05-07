Помогает сердцу, вредит печени. 7 фактов о вине, которые стоит знать всем

Полусладкое или сухое, молодое или выдержанное, домашнее или магазинное, а может быть, вообще лучше никакое? АиФ.ru собрал самые популярные вопросы о вине и попросил врача-гастроэнтеролога Алексея Парамонова прокомментировать их с точки зрения медицины.

Мы думаем: похмелье от красного вина сильнее, чем от белого.

На самом деле: Похмелье зависит от многих факторов. Прежде всего от индивидуальных особенностей метаболизма алкоголя и количества выпитого. Кроме того, от режима употребления (запойные пьяницы не живут без похмелья) и содержания других спиртов в алкоголе — в суррогатах и некачественном самогоне много тяжелых многоатомных спиртов, усугубляющих похмелье. Качественные алкогольные напитки провоцируют похмелье пропорционально объему выпитого спирта. Вина имеют примерно одинаковую крепость, независимо от цвета, и похмелье будет одинаково, с поправкой на индивидуальную непереносимость. Например, у некоторых людей красное вино провоцирует приступ мигрени.

Мы думаем: нельзя мешать белое и красное вино.

На самом деле: Медицинских ограничений тут нет, только кулинарные. И если ваше застолье предполагает смену блюд от морских к красному мясу, от белых соусов к красным, вино тоже может меняться от белого к красному легкотелому, красному полнотелому и даже портвейну и хересу на десерт. Это само по себе безопасно, главное знать меру.

Мы думаем: красное вино полезно для сердца и сосудов.

На самом деле: Действительно, такие данные были получены в крупнейшем фремингемском исследовании. Последующие исследования показали, что малые дозы алкоголя, эквивалентные 150 мл вина в день, снижали риск инфаркта и инсульта. Затем было установлено, что это свойство не конкретно красного вина, а алкоголя в принципе. Но при превышении этой дозы сердечно-сосудистый риск снова растет. Современные данные говорят, что польза для сердца и сосудов частично нейтрализуется вредом в отношении печени, поджелудочной железы и желудка. Неоспоримо одно — сухие вина неотъемлемый компонент средиземноморской диеты, которая, несомненно, продлевает жизнь. Но чтобы ее придерживаться, недостаточно только пить вино, важны и другие характеристики питания — овощи, зелень, оливковое масло, вино, мясо на гриле и сыры.

Мы думаем: полусладкое и тем более сладкое вино лучше убрать из своего рациона, особенно если вы худеете или у вас диабет.

На самом деле: Если сухое вино содержит «пустые» калории из спирта, которые не превращаются в жир, с сахаром картина, конечно, иная. Полусладкие и сладкие вина не рекомендованы пациентам с сахарным диабетом и ожирением. Тем не менее, сладкие ликерные вина обычно пьют очень малыми дозами — в пределах 100−150 мл. В этом случае они вреда не принесут. Безусловно, пациенты с диабетом должны учитывать сахар из вина при анализе поступления углеводов и компенсировать его отказом от других сахаров.

Мы думаем: молодое вино менее полезно, чем выдержанное.

На самом деле: С медицинской точки зрения они ничем не отличаются. Высокотанинные красные терпкие вина выдерживают, чтобы раскрыть их вкус, на их вред и пользу этот процесс никак не влияет.

Мы думаем: глинтвейн помогает при простуде.

На самом деле: Горячее питье, содержащее приправы и ароматические вещества, действительно может оказывать симптоматическое и отхаркивающее действие. Но при простуде самочувствие и так не очень, зачем усугублять его алкоголем? Вариант горячего питья, если оно вам по вкусу, безалкогольная версия глинтвейна.

Мы думаем: самое полезное для здоровья — домашнее вино.