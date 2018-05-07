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10:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом

АиФ.ru сравнил цены на проезд и гостиницы в Ялте и в Сочи и выяснил, где отдыхать этим летом дешевле.

Со скачущим курсом рубля с расходами на отпуск не угадаешь. Если повезет, путевку или билеты на самолет можно приобрести по сносной цене, а что делать с тратами на месте, если доллар или евро в очередной раз обновят многолетние максимумы? Такой поворот чреват дополнительными расходами.

А может быть, дешевле отдыхать в России, где все расчеты производятся в национальной валюте и стоимость ужина в ресторане не вырастет на четверть из-за скачка евро или фунта стерлингов. АиФ.ru проанализировал цены на отдых в Ялте и Сочи и выяснил, где отдыхать дешевле.

«Эконом» — вариант.

Самый дешевый способ добраться из Москвы до Ялты — на автобусе. Билет до полуострова стоит 2300 рублей, обратно дороже — минимум 2600 рублей (Итого 4900 рублей на одного человека и 9800 рублей, если путешествовать вдвоем). В стоимость включена паромная переправа. А время в пути — почти 30 часов.

Что касается проживания, самый дешевый вариант, который нам удалось найти, — это гостевой дом, где аренда кровати в общем номере обойдется в 3500 рублей за семь ночей. Отдельный номер на двоих стоит минимум 8900 рублей за недельное проживание. Гостям обещают бесплатную парковку, пляж в пешей доступности, а еще собственный санузел, телевизор со спутниковыми каналами и принадлежности для барбекю.

В Сочи ехать дешевле на поезде. Билет в плацкартном вагоне с датой выезда в середине июня стоит 2000 рублей, обратный хоть и дороже — 2900 рублей, зато быстрее: 33 часа в пути вместо 30. Расходы на проезд в оба конца составят 4900 рублей на одного человека и 9800 рублей на двоих.

Вариантов размещения в столице Олимпиады-2014 в два раза больше, чем в Ялте — почти 800 против 380 (по данным крупного сервиса по бронированию отелей). Кровать в общем номере в сочинском хостеле стоит немного дешевле, чем в Крыму — 3150 рублей за неделю. А вот отдельный двухместный номер почти вдвое дешевле — 4850 рублей за семь ночей (собственный санузел, бассейн, принадлежности для барбекю, кондиционер).

Подведем итоги. Самый бюджетный отдых в Ялте обойдется в 8400 рублей (если путешествовать одному) и в 18700 рублей (если путешествовать вдвоем) за неделю.

Расходы путешественника в Сочи почти такие же — 8050 рублей, а вот вдвоем будет дешевле — 14650 рублей за неделю.

Средний класс.

30-часовая поездка на автобусе и проживание в хостелах, будем откровенны, подходят не всем. Рассмотрим более комфортные, но и более дорогие варианты путешествия.

Быстрее и удобнее всего в Крым добираться на самолете, время пути на котором из Москвы до Симферополя — меньше трех часов. А цена билетов в оба конца — 10300 рублей (и, соответственно, 20600 рублей за двоих). В стоимость включена ручная кладь до 10 килограммов, чего, в общем-то, достаточно для летнего путешествия. Недельное проживание в трехзвездочной гостинице Ялты обойдется в 17500 рублей за номер полулюкс.

Авиабилеты по маршруту Москва-Сочи-Москва с теми же датами вылета, что и в примере Ялты, стоят 10120 рублей, в стоимость включена ручная кладь до 10 килограммов (на двоих — 20240 рублей). Семь ночей в трехзвездочном отеле Сочи — 15400 рублей.

Более комфортное и удобное путешествие из Москвы в Ялту обойдется в 38100 рублей за двоих. В Сочи немного дешевле — 35640 рублей за двоих.

«Люкс» с оздоровлением.

В Сочи и Ялте можно найти достаточно вариантов и для тех, кто предпочитает отдых в пятизвездочных отелях со спа и оздоровительными центрами. Неделя отдыха в такой гостинице в Сочи обойдется минимум в 90500 рублей на двоих. Прибавим к этому 20240 рублей за перелет и получим 110740 рублей за неделю.

В Ялте бюджетнее — 59330 рублей за двухместный номер (в стоимость включены завтраки). Плюс 20600 рублей за перелет. Итого 79930 рублей на двоих.

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