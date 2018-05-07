Съемки жилья

Словосочетания «камера наблюдения в холле/лифте/на этаже» в описаниях съемных квартир символизируют их престижность. Чего владельцы не указывают, так это камер наблюдения, которые они ставят внутри помещений. Имеют ли право собственники подглядывать за квартирантами и как арендаторам бороться за свои права, выяснил iz.ru. В бурятских соцсетях обсуждают решение замужней 35-летней женщины установить скрытую камеру в квартире, которую она сдает студентке. Об этом стало известно, когда собственница поделилась с подругой интимными подробностями из жизни квартирантки. Пока история распространяется в анонимных пабликах и СМИ, но за содеянное женщине может грозить уголовная ответственность, рассказал iz.ru руководитель корпоративной практики коллегии адвокатов «Малов и партнеры» Дмитрий Ицков. Частная жизнь любого гражданина охраняется 23-й статьей Конституции. Учитывая, что арендодатель, сдавая квартиру, предоставляет ее для личного проживания, он не имеет в дальнейшем права нарушать ее неприкосновенность. А видеоконтроль является нарушением неприкосновенности частной жизни. Какой может быть компенсация [за тайное наблюдение за жильцами], говорить трудно, потому что подобные случаи достаточно редки. Но если арендаторы обнаружат камеру, вызовут сотрудников правоохранительных органов, которые зафиксируют камеры и выяснят, что сигнал передается на устройство арендодателя, сложности доказать вину не будет никакой. Соблюдение Конституции обеспечивается ст. 137 Уголовного кодекса, которая так и называется «Нарушение неприкосновенности частной жизни». И вероятность привлечения к уголовной ответственности достаточно высока при определенной настойчивости со стороны арендаторов. Вас снимает открытая камераПредставители большинства компаний, на чьих сайтах указана услуга по установке скрытых камер, отказались от комментариев. Лишь один заявил, что эта информация «не является публичной офертой», а указана, «просто чтобы люди больше на сайт заходили». И рассказал, что поток желающих установить скрытые камеры в квартирах не иссякает, а по весне еще и увеличивается.»Просят часто, у нас страна большая, весной особенно учащаются такие случаи, когда людям кажется, что их травят газом, Wi-Fi облучают», — сказал собеседник iz.ru. Он отметил, что есть и те, кто хочет проследить, не воруют ли жильцы мебель в съемной квартире. Но подчеркнул, что компания занимается только установкой открытых камер. И с такими клиентами не работает, так как убедить их поставить открытые камеры невозможно. Роман, представитель компании «Видео5.рф» тоже сразу заявил, что не занимается скрытым видеонаблюдением. Но рассказал, что небольшую часть клиентов, которые приходят за скрытыми камерами («а таких большинство»), удается переубедить. Роман, представитель компании «Видео5.рф’Это чаще всего происходит в коммунальных квартирах, когда сдают квартиры, когда домработницы, за детьми часто родители хотят проследить с помощью скрытых камер. И есть еще ряд таких неведомых запросов, когда нужно какую-то нечистую силу выследить. Я обязательно консультирую клиентов о том, что использование скрытых камер может быть незаконно. Да и не нужно, если цель не заснять правонарушение, а не допустить его. Представитель компании добавил, что среди тех, кого удается переубедить («это где-то процентов 20»), есть те, кто сдает или готовится сдавать квартиры. В итоге они ставят камеры совершенно открыто. «Это бывает достаточно часто. И в этом нет никакой проблемы. Всё [с арендаторами] происходит полюбовно», — добавил собеседник издания. Ставить в съемных квартирах открытые камеры рекомендует и частный детектив, который анонимно прокомментировал случай в Бурятии газете «Номер один». «Мы сразу говорим своим клиентам, что в любой непонятной ситуации камеру ставить нужно. Что плохого, если ты будешь знать, что происходит в твоей квартире? Единственное, что должно быть выполнено обязательно, — письменное согласие всех, кто постоянно проживает в квартире. Так, можно установить видеонаблюдение и в квартире, которую сдаешь внаем. Но тогда это условие нужно прописать в договоре». По мнению эксперта, камеры оправданы в двух случаях. Во-первых, если в одной из комнат находятся ценные вещи хозяина квартиры. Во-вторых, если есть опасения, что арендаторы могут инициировать ограбление. Но подобных случаев детектив, а в прошлом сотрудник МВД, вспомнить не смог. Адвокат Дмитрий Ицков предупреждает, что даже «полюбовное» и прописанное в договоре аренды видеонаблюдение может закончиться для собственника уголовным делом. «Договорными отношениями можно предусмотреть определенные ограничения в отношении участников договора. В том числе согласие на установку камер наблюдения. То есть прямой демонтаж арендатор уже не сможет осуществить. Но право на защиту частной жизни все-таки гарантируется Конституцией. А по российскому законодательству отказ от права не допускается. То есть в любой момент арендатор может отозвать свое согласие. С этого момента вести видеосъемку будет запрещено, и перезаключений договора для этого не потребуется, — рассказал адвокат. — Более того, если в квартиру, где открыто установлены камеры, придут гости, они смогут подать в суд на арендодателя. Пребывание в гостях — элемент частной жизни, и они имеют право требовать соблюдения своих прав». Ни один опрошенный iz.ru риелтор не вспомнил случая, когда собственники квартир официально уведомляли бы арендаторов о камерах видеонаблюдения. Только одна рассказала о случае, единственном в ее пятилетней практике, когда владелец квартиры пытался тайно следить за жильцами. «Люди сняли квартиру и уже позже выяснили, что собственник поставил скрытые камеры. Естественно, был скандал, никто же не захочет в таких условиях жить. Но разошлись и разошлись, никакого суда не было», — рассказала риелтор. Право следить за своим домомКроме ответственности за вмешательство в частную жизнь использование скрытых камер может привести к нарушению ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Она разрешает использовать такую технику на территории личной собственности, если в объектив не попадает чужая личная собственность. К примеру, установка такой камеры у себя дома для наблюдения за работой домашнего персонала не будет нарушением закона. Дмитрий Ицков, руководитель корпоративной практики коллегии адвокатов «Малов и партнеры’Если система видеоконтроля установлена в квартире собственником, который в ней проживает, допустим, для контроля за домработницей или няней, то в данном случае отношения между ними регулируются трудовым правом. Собственник имеет право контролировать свое помещение. И не должен ставить работников в известность. Проблема в том, что при работе скрытой камеры в сданной в аренду квартире не зафиксировать чужую личную собственность, как и не вторгнуться в чужую частную жизнь, невозможно. Но, несмотря на то что максимальное наказание по 137-й статье УК РФ — 350 тыс. рублей штрафа и пять лет лишения свободы, а по 138.1 — 250 тыс. рублей и четыре года заключения, желающие следить за жильцами находятся. Новые порноролики, снятые на скрытые камеры в съемных квартирах (по крайней мере так утверждается в описаниях), загружаются на профильные ресурсы регулярно. А последняя новость о том, чтобы житель России был привлечен за такие съемки к ответственности, датирована 2008 годом. В США последний громкий арест из-за этого произошел в сентябре 2017-го. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.