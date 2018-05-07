Автопробег Росгвардии в честь 9 мая прокатился по улицам Хабаровска

НИКТО НЕ ЗАБЫТ.

Рев машин, звуки оркестра и доносящиеся из центра города песни военный лет. Полсотни мужчин и женщин в форме, в руках — четное количество алых гвоздик. Их не напугать мощным ветром и приближающимся циклоном, они привыкли противостоять трудностям посерьезней. В этот день они собрались не по долгу службы. Их объединило преддверие празднования Дня Победы. Так в Хабаровске стартовал автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы», который посвящен 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступило Управление Восточного округа Войск национальной гвардии. Громадные флаги, которые возвышались над крышами патрульных автомобилей, так и приковывали внимание местных жителей. Началась акция на территории площади Славы, где сотрудники, военнослужащие и ветераны войны почтили память погибших солдат, вознеся цветы к Вечному огню. 27 миллионов. Для кого-то это просто цифры с множеством нулей, а для них — это масштабы трагедии.

Источник: Комсомольская правда

— Место начало автопробега выбрано неслучайно. Здесь мемориальный комплекс, посвященный павшим в Великой Отечественной войне, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах. В 41-ом году началась самая кровопролитная война. Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на доли наших дедов и прадедов, Россия устояла, — рассказывает подполковник Сергей Шишкин, заместитель начальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю по работе с личным составом. — На защиту своей страны поднялся весь народ. Чтобы война, которая длилась 1418 дней и ночей, закончилась в мае 1945 года. Сегодня мы отдаем долг памяти и признательности всем, кто принял на себя удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, кто верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Низкий поклон главным героям — ветеранам. Они, не щадя своих жизней, не только отстояли свое родное Отечество, но и подарили свободу народам Европы.

Кроме этого, перед коллегами слова признательности выразил заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Эдуард Русаков.

К микрофону подошел пожилой мужчина, который тут же снял с себя теплую верхнюю одежду и показал всем участникам бесконечное количество медалей и орденов, красовавшихся у него на груди. Стоя перед молодыми сотрудниками, он вспоминал о страшных событиях, которые, скорее всего, каждый из ветеранов хотел бы забыть раз и навсегда. Этот мужчина — 98-летний Алексей Гетьман, участник ВОВ, начальник управления вневедомственной охраны по Хабаровскому краю с 1964 по 1966 год, полковник внутренней службы в отставке.

— Дорогие товарищи, грядет самый важный праздник нашего народа. Я здесь представляю красноармейца, которого когда-то призвали в Москву. Я был свидетелям страшных событий, когда мертвых солдат выносили с поля боя, — говорит Алексей Сергеевич. — На вокзал в день приходило по пять эшелонов. Да и после войны обстановка в стране была очень трудная. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память героев, солдат с автоматами, которые отстояли страну и обеспечили нам мирное небо над головой.

МАРШ ДЕТЕЙ.

После этого военнослужащие и сотрудники сели по машинам и отправились в следующий пункт автопробега — поселок Корфовский. Флаги украшали улицы Хабаровска на протяжении всего пути. За 30 километров дороги свидетелями акции стали сотни местных жителей, которые были в восторге от такого утреннего события. Меньше часа — и гвардейцы уже в поселке. Там намечен митинг, в котором примут участие не только стражи правопорядка, но и представители администрации, ветераны и школьники.

Источник: Комсомольская правда

— Мы рады приветствовать такое символическое мероприятие. Мы, конечно, счастливы, что митинг проходит именно в нашем городском поселении, — выступает с приветственной речью Элеонора Аврамец, глава Корфовского сельского поселения. — Очень здорово, что сегодня наши военные, наши защитники приехали к нам на таких красивых машинах. Здорово, что праздновать Великую Победу мы начинаем заранее.

Минута молчания еще никогда не звучала так громко для тех, кто только из книг истории знает о самой кровопролитной войне. Учащиеся местной поселковой школы прониклись и музыкой военного оркестра, и выступлениями ораторов. Ребята стали маршировать сперва на месте, а затем двинулись в путь. Малыши так и хотели примерить на себя роль участников парада.

Акция проходит не только в нашем регионе, к автопробегу присоединились Приморский край, Сахалинская и Амурские области. У организаторов уже есть «наброски» на следующий год.

— Акция относительно новая для нашего региона, но мы уверены, что в следующем году она тоже состоится. Мы думали сделать ее не только для наших сотрудников, но и пригласить местных жителей, а также подключить личные автомобили военнослужащих. Так мы сделаем мероприятие еще более масштабным, — подытожил Сергей Шишкин.