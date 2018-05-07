Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Миранда Керр снялась в фотосессии накануне родов
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: эксперты заговорили о военном столкновении РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
03:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Автопробег Росгвардии в честь 9 мая прокатился по улицам Хабаровска

Полсотни сотрудников вневедомственной охраны поучаствовали в акции и почтили память погибших солдат.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ.

Рев машин, звуки оркестра и доносящиеся из центра города песни военный лет. Полсотни мужчин и женщин в форме, в руках — четное количество алых гвоздик. Их не напугать мощным ветром и приближающимся циклоном, они привыкли противостоять трудностям посерьезней. В этот день они собрались не по долгу службы. Их объединило преддверие празднования Дня Победы. Так в Хабаровске стартовал автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы», который посвящен 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступило Управление Восточного округа Войск национальной гвардии. Громадные флаги, которые возвышались над крышами патрульных автомобилей, так и приковывали внимание местных жителей. Началась акция на территории площади Славы, где сотрудники, военнослужащие и ветераны войны почтили память погибших солдат, вознеся цветы к Вечному огню. 27 миллионов. Для кого-то это просто цифры с множеством нулей, а для них — это масштабы трагедии.

Источник: Комсомольская правда

— Место начало автопробега выбрано неслучайно. Здесь мемориальный комплекс, посвященный павшим в Великой Отечественной войне, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах. В 41-ом году началась самая кровопролитная война. Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на доли наших дедов и прадедов, Россия устояла, — рассказывает подполковник Сергей Шишкин, заместитель начальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю по работе с личным составом. — На защиту своей страны поднялся весь народ. Чтобы война, которая длилась 1418 дней и ночей, закончилась в мае 1945 года. Сегодня мы отдаем долг памяти и признательности всем, кто принял на себя удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, кто верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Низкий поклон главным героям — ветеранам. Они, не щадя своих жизней, не только отстояли свое родное Отечество, но и подарили свободу народам Европы.

Кроме этого, перед коллегами слова признательности выразил заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Эдуард Русаков.

К микрофону подошел пожилой мужчина, который тут же снял с себя теплую верхнюю одежду и показал всем участникам бесконечное количество медалей и орденов, красовавшихся у него на груди. Стоя перед молодыми сотрудниками, он вспоминал о страшных событиях, которые, скорее всего, каждый из ветеранов хотел бы забыть раз и навсегда. Этот мужчина — 98-летний Алексей Гетьман, участник ВОВ, начальник управления вневедомственной охраны по Хабаровскому краю с 1964 по 1966 год, полковник внутренней службы в отставке.

— Дорогие товарищи, грядет самый важный праздник нашего народа. Я здесь представляю красноармейца, которого когда-то призвали в Москву. Я был свидетелям страшных событий, когда мертвых солдат выносили с поля боя, — говорит Алексей Сергеевич. — На вокзал в день приходило по пять эшелонов. Да и после войны обстановка в стране была очень трудная. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память героев, солдат с автоматами, которые отстояли страну и обеспечили нам мирное небо над головой.

МАРШ ДЕТЕЙ.

После этого военнослужащие и сотрудники сели по машинам и отправились в следующий пункт автопробега — поселок Корфовский. Флаги украшали улицы Хабаровска на протяжении всего пути. За 30 километров дороги свидетелями акции стали сотни местных жителей, которые были в восторге от такого утреннего события. Меньше часа — и гвардейцы уже в поселке. Там намечен митинг, в котором примут участие не только стражи правопорядка, но и представители администрации, ветераны и школьники.

Источник: Комсомольская правда

— Мы рады приветствовать такое символическое мероприятие. Мы, конечно, счастливы, что митинг проходит именно в нашем городском поселении, — выступает с приветственной речью Элеонора Аврамец, глава Корфовского сельского поселения. — Очень здорово, что сегодня наши военные, наши защитники приехали к нам на таких красивых машинах. Здорово, что праздновать Великую Победу мы начинаем заранее.

Минута молчания еще никогда не звучала так громко для тех, кто только из книг истории знает о самой кровопролитной войне. Учащиеся местной поселковой школы прониклись и музыкой военного оркестра, и выступлениями ораторов. Ребята стали маршировать сперва на месте, а затем двинулись в путь. Малыши так и хотели примерить на себя роль участников парада.

Акция проходит не только в нашем регионе, к автопробегу присоединились Приморский край, Сахалинская и Амурские области. У организаторов уже есть «наброски» на следующий год.

— Акция относительно новая для нашего региона, но мы уверены, что в следующем году она тоже состоится. Мы думали сделать ее не только для наших сотрудников, но и пригласить местных жителей, а также подключить личные автомобили военнослужащих. Так мы сделаем мероприятие еще более масштабным, — подытожил Сергей Шишкин.

Подполковник также добавил, что вероятно через несколько лет автопробег прокатится по всем регионам Дальнего Востока одной единой колонной.

Все новости региона
 Канны-2017: Наше «Лето» на Лазурном берегу
Исследователи назвали пять эффективных способов продлить молодость мозга
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь