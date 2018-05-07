Автопробег Росгвардии в честь 9 мая прокатился по улицам Хабаровска
Полсотни сотрудников вневедомственной охраны поучаствовали в акции и почтили память погибших солдат.
Полсотни сотрудников вневедомственной охраны поучаствовали в акции и почтили память погибших солдат.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ.
Рев машин, звуки оркестра и доносящиеся из центра города песни военный лет. Полсотни мужчин и женщин в форме, в руках — четное количество алых гвоздик. Их не напугать мощным ветром и приближающимся циклоном, они привыкли противостоять трудностям посерьезней. В этот день они собрались не по долгу службы. Их объединило преддверие празднования Дня Победы. Так в Хабаровске стартовал автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы», который посвящен 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступило Управление Восточного округа Войск национальной гвардии. Громадные флаги, которые возвышались над крышами патрульных автомобилей, так и приковывали внимание местных жителей. Началась акция на территории площади Славы, где сотрудники, военнослужащие и ветераны войны почтили память погибших солдат, вознеся цветы к Вечному огню. 27 миллионов. Для
— Место начало автопробега выбрано неслучайно. Здесь мемориальный комплекс, посвященный павшим в Великой Отечественной войне, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах. В 41-ом году началась самая кровопролитная война. Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на доли наших дедов и прадедов, Россия устояла, — рассказывает подполковник Сергей Шишкин, заместитель начальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю по работе с личным составом. — На защиту своей страны поднялся весь народ. Чтобы война, которая длилась 1418 дней и ночей, закончилась в мае 1945 года. Сегодня мы отдаем долг памяти и признательности всем, кто принял на себя удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, кто верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Низкий поклон главным героям — ветеранам. Они, не щадя своих жизней, не только отстояли свое родное Отечество, но и подарили свободу народам Европы.
Кроме этого, перед коллегами слова признательности выразил заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом
— Дорогие товарищи, грядет самый важный праздник нашего народа. Я здесь представляю красноармейца, которого
МАРШ ДЕТЕЙ.
После этого военнослужащие и сотрудники сели по машинам и отправились в следующий пункт автопробега — поселок Корфовский. Флаги украшали улицы Хабаровска на протяжении всего пути. За 30 километров дороги свидетелями акции стали сотни местных жителей, которые были в восторге от такого утреннего события. Меньше часа — и гвардейцы уже в поселке. Там намечен митинг, в котором примут участие не только стражи правопорядка, но и представители администрации, ветераны и школьники.
— Мы рады приветствовать такое символическое мероприятие. Мы, конечно, счастливы, что митинг проходит именно в нашем городском поселении, — выступает с приветственной речью Элеонора Аврамец, глава Корфовского сельского поселения. — Очень здорово, что сегодня наши военные, наши защитники приехали к нам на таких красивых машинах. Здорово, что праздновать Великую Победу мы начинаем заранее.
Акция проходит не только в нашем регионе, к автопробегу присоединились Приморский край, Сахалинская и Амурские области. У организаторов уже есть «наброски» на следующий год.
— Акция относительно новая для нашего региона, но мы уверены, что в следующем году она тоже состоится. Мы думали сделать ее не только для наших сотрудников, но и пригласить местных жителей, а также подключить личные автомобили военнослужащих. Так мы сделаем мероприятие еще более масштабным, — подытожил Сергей Шишкин.
Подполковник также добавил, что вероятно через несколько лет автопробег прокатится по всем регионам Дальнего Востока одной единой колонной.