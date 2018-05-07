Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Острый кризис»: Пушков опасается войны между РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
03:16 (мск), источник: Вести Иркутск

7 мая в Иркутск прибудут ветераны Великой Отечественной

В Иркутск прибудут ветераны Великой Отечественной. Поездом, самолётом, на автобусах.

Источник: Вести Иркутск

Традиции приглашать в областной центр ветеранов со всех районов Прибайкалья уже более 20 лет. В этом году их будет сто человек. Завтра у Вечного Огня для них состоятся мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы. Сейчас в Иркутске живут 238 участников Великой Отечественной войны. По всей области их осталось чуть больше 600.

Все новости региона
 Звезду "Каменской" и "Марша Турецкого" похоронили в Москве
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь