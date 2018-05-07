7 мая в Иркутск прибудут ветераны Великой Отечественной

Традиции приглашать в областной центр ветеранов со всех районов Прибайкалья уже более 20 лет. В этом году их будет сто человек. Завтра у Вечного Огня для них состоятся мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы. Сейчас в Иркутске живут 238 участников Великой Отечественной войны. По всей области их осталось чуть больше 600.