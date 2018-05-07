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07:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Роскомнадзор заподозрили в излишествах

Проект приказа Роскомнадзора о правилах блокировки ресурсов «необоснованно расширяет полномочия» ведомства и требует переработки, убеждены в рабочей группе «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ. В самом Роскомнадзоре настаивают, что приказ нужен, чтобы корректировать ошибки в решениях судов и других документах. Но эксперты уверены, что, по сути, документ наделит ведомство правом блокировать любой ресурс по своему усмотрению.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» ознакомился с заключением рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ на новую версию проекта приказа Роскомнадзора о «порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа», опубликованную на regulation.gov.ru 23 апреля.

По мнению экспертов, документ фактически наделяет ведомство возможностью заблокировать любой ресурс. В частности, Роскомнадзор получит право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, «в случае выявления ошибок». Но это значит, что ведомство «получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной», говорится в заключении рабочей группы.

Кроме того, сам порядок идентификации проект приказа не описывает, считают эксперты.

Так, закон «Об информации» предусматривает создание и эксплуатацию Роскомнадзором Государственной информационной системы (ГИС) с перечнем ресурсов, доступ к которым ограничен. Но ГИС до сих пор нет. «Остается неясным, какая информация будет считаться “эталоном” и как без “эталонной информации” проводить идентификацию», — поясняется в заключении.

Неизвестно также, по каким критериям в ведомстве проверяют, соответствует ли информация на ресурсе той, которая стала основанием для блокировки: например, должна она быть тождественной или просто совпадать по смыслу.

Ожидалось, что Роскомнадзор подготовит приказ о том, как идентифицировать сайты, веб-страницы, программное обеспечение и информационные системы, используемые для обхода блокировок, то есть VPN и прокси-серверы, отмечает источник «Ъ» в интернет-отрасли, знакомый с подготовкой заключения.

«В Роскомнадзоре же написали совсем другое: как идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок. Но это вообще не их задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей и т. д., оснований хватает, — подчеркивает собеседник “Ъ”.— А закончили тем, что, если мы что-то не найдем или найдем не то, то сами разберемся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток».

Как сообщал «Ъ» 24 апреля, в текущей версии приказа Роскомнадзор также предложил ввести новое основание для блокировки — решение суда по делу об административном правонарушении.

Это могло понадобиться, чтобы легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram, поясняли тогда опрошенные эксперты.


В самом Роскомнадзоре заверяют, что проблема в другом: иногда написание доменных имен в решениях судов и иных уполномоченных органов содержит технические ошибки и опечатки, приказ же «дает возможность избегать таких ситуаций». «На его основании специалисты будут вправе вносить в реестр правильный указатель интернет-ресурса. Иных целей приказ не преследует», — подчеркивают в Роскомнадзоре.

Заключение рабочей группы направлено в Роскомнадзор на имя руководителя ведомства Александра Жарова 3 мая, сообщила «Ъ» ее куратор Ирина Левова. В Роскомнадзоре подтвердили, что заключение «получено и изучается». «Процедура общественного обсуждения и антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершается 7 мая. Затем с учетом поступивших замечаний и предложений он будет скорректирован и вновь размещен на портале», — сообщили в пресс-службе ведомства, в очередной раз подчеркнув, что приказ не имеет «никакого отношения» к ситуации вокруг Telegram.

Роман Рожков

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