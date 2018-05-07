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03:08 (мск), источник: Губерния онлайн

«Деревья Победы» высадили военные в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошла акция «Дерево Победы». Участие в ней приняли военнослужащие из окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО.

Перед началом акции с напутственным словом к ее участникам обратился заместитель начальника окружного учебного центра ВВО по работе с личным составом полковник Юрий Балухтин. Он отметил торжественность момента и значение акции в деле патриотического воспитания молодежи.

Свои деревья на аллее Победы высадили представители командования окружного учебного центра, военные и жители Князе-Волконского гарнизона, а также воспитанники детского сада. Всего там появилось более 20 саженцев, большинство из которых — сосны, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

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