«Деревья Победы» высадили военные в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошла акция «Дерево Победы». Участие в ней приняли военнослужащие из окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО.
В Хабаровском крае прошла акция «Дерево Победы». Участие в ней приняли военнослужащие из окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО.
Перед началом акции с напутственным словом к ее участникам обратился заместитель начальника окружного учебного центра ВВО по работе с личным составом полковник Юрий Балухтин. Он отметил торжественность момента и значение акции в деле патриотического воспитания молодежи.
Свои деревья на аллее Победы высадили представители командования окружного учебного центра, военные и жители