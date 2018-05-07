«Деревья Победы» высадили военные в Хабаровском крае

Перед началом акции с напутственным словом к ее участникам обратился заместитель начальника окружного учебного центра ВВО по работе с личным составом полковник Юрий Балухтин. Он отметил торжественность момента и значение акции в деле патриотического воспитания молодежи.

Свои деревья на аллее Победы высадили представители командования окружного учебного центра, военные и жители Князе-Волконского гарнизона, а также воспитанники детского сада. Всего там появилось более 20 саженцев, большинство из которых — сосны, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.