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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Готовьтесь к пробкам: во Владивостоке начали дорожный ремонт на Светланской

На центральной улице приморской столицы начался дорожный ремонт. Сначала специалисты взялись за тротуар на Светланской — на участке от пересечения с улицей Капитана Шефнера до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

По информации администрации Владивостока, рабочие демонтировали старую брусчатку на участке от перекрёстка Светланской и Капитана Шефнера по направлению в центр города. Параллельно этому строители сняли бортовые камни.

Сотрудники мэрии сразу предупредили, что проезжая часть сужена, поэтому возможны затруднения в дорожном движении, особенно в часы пик.

Всего в 2018 году отремонтируют 10 улиц Владивостока: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую. На дорожный ремонт из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделили 460 миллионов рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в этом году центральную улицу города окончательно освободят от трамвайных рельсов. Дорожники демонтируют их на оставшемся участке — от остановки «Цирк» до перекрёстка с улицей Шефнера.

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