Готовьтесь к пробкам: во Владивостоке начали дорожный ремонт на Светланской

Источник: Восток Медиа

По информации администрации Владивостока, рабочие демонтировали старую брусчатку на участке от перекрёстка Светланской и Капитана Шефнера по направлению в центр города. Параллельно этому строители сняли бортовые камни.

Сотрудники мэрии сразу предупредили, что проезжая часть сужена, поэтому возможны затруднения в дорожном движении, особенно в часы пик.

Всего в 2018 году отремонтируют 10 улиц Владивостока: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую. На дорожный ремонт из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделили 460 миллионов рублей.