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03:22 (мск), источник: Вести Приморье

Дожди вызвали поднятие уровня воды в приморских реках

На наступившей неделе погода в Приморье будет неустойчивой. В отдельных районах края, в том числе и во Владивостоке, идут небольшие дожди, минимальная температура +1…+8 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 68% 757 мм рт. ст. 7 м/с

Восток края находится под влиянием антициклона, который сформируется над Охотским морем. Здесь воздух выхолодится до -5 °C. Днем в континентальных районах воздух прогреется до +15…+23 °C. На побережье будет поступать воздух с Охотского моря, здесь прохладно, +5…+12 °C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС, на большинстве рек края отмечается подъем воды дождевого паводка. Наиболее значительные подъемы уровня воды — на 0,7—3,2 м — отмечаются в бассейнах рек Раздольная, Илистая, Арсеньевка. Отмечается затопление пойм отдельных малых рек юго-западных районов, низкие места, участки дорог. На остальных реках края подъем воды составляет 0,2—0,6 м, реки в берегах. На отдельных реках южных районов максимальные уровни паводка прошли и начался спад воды. Опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не наблюдается.

На большинстве рек края интенсивность подъема воды уменьшится. В последующие сутки на малых реках южных районов, а также в верховьях рек центральных и западных районов пройдут максимальные уровни паводка, на отдельных участках с потоплением низких мест, участков дорог, угроза низководным мостам. Опасных гидрологических явлений не ожидается. На реке Илистая ожидается выход воды из берегов, с подтоплением участков дорог местного значения.

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