Дожди вызвали поднятие уровня воды в приморских реках

Восток края находится под влиянием антициклона, который сформируется над Охотским морем. Здесь воздух выхолодится до -5 °C. Днем в континентальных районах воздух прогреется до +15…+23 °C. На побережье будет поступать воздух с Охотского моря, здесь прохладно, +5…+12 °C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС, на большинстве рек края отмечается подъем воды дождевого паводка. Наиболее значительные подъемы уровня воды — на 0,7—3,2 м — отмечаются в бассейнах рек Раздольная, Илистая, Арсеньевка. Отмечается затопление пойм отдельных малых рек юго-западных районов, низкие места, участки дорог. На остальных реках края подъем воды составляет 0,2—0,6 м, реки в берегах. На отдельных реках южных районов максимальные уровни паводка прошли и начался спад воды. Опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не наблюдается.