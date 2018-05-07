В Хабаровске увековечили память героев 202-й воздушно-десантной бригады

Источник: Восток Медиа

Высадку деревьев в центре Хабаровска на улице Льва Толстого 3, организовали активисты ОНФ совместно с десятиклассниками многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады. Этому воинскому соединению 5 мая исполнилось 80 лет.

«В этот день 5 мая, по всей стране прокатилась акция создания аллей памяти в честь героев Советского Союза 202-й воздушно-десантной бригады. Здесь, в Хабаровске мы решили высадить 16 елей, в честь 16 героев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Их имена стали известны благодаря поисковой работе учащихся многопрофильного лицея, названного в честь этой героической бригады», — рассказал руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рожка.

Именно 16 автобиографий героев Советского Союза удалось найти учащимся многопрофильного Хабаровского лицея. Эта поисковая работа началась ещё в 1985 году. Историю 202-й воздушно-десантной бригады восстанавливали с нуля. Дело в том, что после Великой Отечественной войны о героях-военнослужащих в Хабаровске не осталось каких-либо данных.

«Военнослужащие этой бригады в 42-м году в полном составе оказались на фронте, и в Хабаровске не осталось практически никаких документов. Нам очень помог командующий 114-й гвардейской дивизии, генерал Василий Поликарпович Иванов. Через архивы мы получили документы о создании 202-й в городе Хабаровске, о её истории. Сейчас мы восстанавливаем списки, кто был командиром и так далее. Все десантники 202-й оставили о себе самую большую память. Все полководцы отзывались о них, как о самых подготовленных людях, которые принимали участие в тяжелейших боях Великой Отечественной войны», — рассказала руководитель хабаровского поискового клуба «Исследователь» Людмила Богаченко.

На момент создания — 5 мая 1938 года — 202-я воздушно-десантная бригада состояла из парашютного и мотомеханизированного батальонов, а так же артиллерийского дивизиона. Ещё до отправки на фронт десантники спасли женский экипаж самолёта «Родина», который упал в дальневосточной тайге во время беспосадочного перелёта из Москвы. Уже в 1943 году солдаты 202-й участвовали в битве на Днепре, где советские войска разгромили фашистов. За эту операцию 38 бойцов получили звание Героев Советского Союза.

«Нам с детства прививают в школе любовь к своей истории. Проводят различные патриотические акции. Нас это развивает духовно и нам это очень нравится. Мы изучаем различные архивные документы и по крупицам восстанавливаем историю воинов, павших в боях Великой Отечественной войны», — рассказала учащаяся многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады Светлана Леонова.