В Хабаровске увековечили память героев 202-й воздушно-десантной бригады
В центре Хабаровска в память о 16 героях Советского союза 202-й
В центре Хабаровска в память о 16 героях Советского союза 202-й
Высадку деревьев в центре Хабаровска на улице Льва Толстого 3, организовали активисты ОНФ совместно с десятиклассниками многопрофильного лицея имени 202-й
«В этот день 5 мая, по всей стране прокатилась акция создания аллей памяти в честь героев Советского Союза 202-й
«Военнослужащие этой бригады в 42-м году в полном составе оказались на фронте, и в Хабаровске не осталось практически никаких документов. Нам очень помог командующий 114-й гвардейской дивизии, генерал Василий Поликарпович Иванов. Через архивы мы получили документы о создании 202-й в городе Хабаровске, о её истории. Сейчас мы восстанавливаем списки, кто был командиром и так далее. Все десантники 202-й оставили о себе самую большую память. Все полководцы отзывались о них, как о самых подготовленных людях, которые принимали участие в тяжелейших боях Великой Отечественной войны», — рассказала руководитель хабаровского поискового клуба «Исследователь» Людмила Богаченко.
На момент создания — 5 мая 1938 года — 202-я
«Нам с детства прививают в школе любовь к своей истории. Проводят различные патриотические акции. Нас это развивает духовно и нам это очень нравится. Мы изучаем различные архивные документы и по крупицам восстанавливаем историю воинов, павших в боях Великой Отечественной войны», — рассказала учащаяся многопрофильного лицея имени 202-й
К каждому посаженному дереву участники акции георгиевской лентой привязали ламинированную табличку с именем десантника — Героя Советского Союза. Следить за состоянием елей постоянно будут сотрудники хабаровского Горзеленстроя.