Опасности ждут туристов в приморских лесах

Источник: ДЕЙТА

О чем необходимо помнить, чтобы не заблудиться в лесу?

— Прежде чем отправиться в лес, сообщите своим родным или знакомым, куда вы собираетесь идти и примерное время возвращения. Ведь может случиться так, что вы потеряетесь и не сможете вызвать помощь. Важно иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон, уберите его в пакет, чтобы он не промок.

— Собираясь в тайгу, одеваться необходимо по сезону. Обувь должна быть удобной, не скользящей и прочной. Не следует забывать о головном уборе. Лучше всего надеть яркую одежду, чтобы быть заметным в лесу, это увеличит шанс спасателей обнаружить потерявшегося человека.

— При походе в лесную зону необходимы компас, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе необходимые медикаменты. В мобильном устройстве необходимо наличие телефонов экстренных служб.

— Желательно отправляться в те места в лесу, которые Вам уже знакомы и где Вы были не один раз. Если Вы решили пойти в новый район, желательно взять с собой человека, который знаком с этими местами. Не доверяйте случайным попутчикам. Но если вы все-таки отправились в лес самостоятельно, старайтесь запоминать дорогу, можно даже помечать деревья маркером. Будьте ответственны и подумайте хорошо, стоит ли с собой брать детей.

Необходимо помнить об ориентирах:

— заранее следует выяснить расположение основных ориентиров местности — дорог, населенных пунктов, рек;.

— определить по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении возвращаться;.

— не входить в лес при сильном тумане и прогнозе осадков.

Если Вы всё-таки заблудились:

— Не нужно поддаваться панике. Необходимо прекратить движение, подумать — откуда был проложен путь, прислушаться — не слышно ли криков, шума машин или лая собак. Если таковые слышны, то следует двигаться по направлению к ним. В ходе движения нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани, всё этом может сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь.

— Если есть возможность — влезть на высокое дерево и осмотреться. Возможно с высоты виднеются дома или дорога, тогда направление движения будет верно выбрано.

— Если все попытки найти направление верного движения оказались безуспешными, то следует оставаться на месте.

— Необходимо подавать звуковые сигналы как можно громче. Можно использовать удары палки о деревья, звук от них расходится далеко по лесу.

— Если к ночи дорога назад не найдена и человек не обнаружен спасателями, то ему следует подобрать подходящее для ночлега место. Место для ночлега нужно выбирать высокое и сухое, желательно у большого дерева.