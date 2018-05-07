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03:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Фонтаны в Комсомольске запустят ко Дню Победы

Хотя планировали к Первомаю.

Сезон фонтанов в Комсомольске-на-Амуре откроется ко Дню Победы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ранее планировалось, что водные комплексы заработают на Первомай, как в и в Хабаровске, но запуск пришлось перенести.

На городской набережной водный фонтан начнет работу 9 мая.

 — По техническим причинам запуск был отсрочен, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» специалист организационного отдела КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» Раиса Алиева. — Сейчас все неполадки устранены. 9 мая заработает не только водный, но и светодиодный фонтан, который перенесли в центр трамвайного кольца. Сейчас его настраивают и проверяют. Он будет функционировать каждый день с наступлением темноты.

На площади перед Драмтеатром фонтанный комплекс планируется запустить 8 мая.

 — Задержка произошла по причине того, что в этом году тендер на обслуживание фонтанов выиграла подрядная организация из Хабаровска, и заключение договора несколько затянулось, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Городской водоканал, который принимал фонтан от строителей, в этом году конкурс проиграл.

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