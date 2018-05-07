Фонтаны в Комсомольске запустят ко Дню Победы
Хотя планировали к Первомаю.
Хотя планировали к Первомаю.
Сезон фонтанов в
На городской набережной водный фонтан начнет работу 9 мая.
— По техническим причинам запуск был отсрочен, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» специалист организационного отдела КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» Раиса Алиева. — Сейчас все неполадки устранены. 9 мая заработает не только водный, но и светодиодный фонтан, который перенесли в центр трамвайного кольца. Сейчас его настраивают и проверяют. Он будет функционировать каждый день с наступлением темноты.
— Задержка произошла по причине того, что в этом году тендер на обслуживание фонтанов выиграла подрядная организация из Хабаровска, и заключение договора несколько затянулось, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня»