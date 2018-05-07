Полицейские поймали в Хабаровске юную беглянку из Красноярского края

Внимание правоохранителей девушка привлекла ночью. Они вела себя взволнованно и избегала общения со стражами правопорядка. Когда у неё попросили документы для проверки, она путалась в паспортных данных и причинах нахождения на железнодорожном вокзале в поздний час.

Информацию о подростке полицейские передали инспекторам по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте. Девушку доставили в дежурную часть, где сотрудники полиции выяснили, что она приехала из Красноярского края автостопом и находится в федеральном розыске.