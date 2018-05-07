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03:35 (мск), источник: Восток Медиа

Полицейские поймали в Хабаровске юную беглянку из Красноярского края

На железнодорожном вокзале в дальневосточной столице транспортные полицейские задержали 17-летнюю путешественницу из Красноярского края. Оказалось, что девушка сбежала из дома, её объявили в федеральный розыск.

Внимание правоохранителей девушка привлекла ночью. Они вела себя взволнованно и избегала общения со стражами правопорядка. Когда у неё попросили документы для проверки, она путалась в паспортных данных и причинах нахождения на железнодорожном вокзале в поздний час.

Информацию о подростке полицейские передали инспекторам по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте. Девушку доставили в дежурную часть, где сотрудники полиции выяснили, что она приехала из Красноярского края автостопом и находится в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, мать задержанной позже рассказала сотрудникам полиции, что её дочь неоднократно сбегала из дома, но на более короткий срок. Информацией о месте нахождения своего ребёнка она не располагала. Путешественницу поместили в Хабаровский центр социальной помощи семье и детям. Сейчас правоохранители решают вопрос о передаче девушки законным представителям.

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