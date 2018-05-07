Полицейские поймали в Хабаровске юную беглянку из Красноярского края

Внимание правоохранителей девушка привлекла ночью. Они вела себя взволнованно и избегала общения со стражами правопорядка. Когда у неё попросили документы для проверки, она путалась в паспортных данных и причинах нахождения на железнодорожном вокзале в поздний час.
Информацию о подростке полицейские передали инспекторам по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте. Девушку доставили в дежурную часть, где сотрудники полиции выяснили, что она приехала из Красноярского края автостопом и находится в федеральном розыске.
Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, мать задержанной позже рассказала сотрудникам полиции, что её дочь неоднократно сбегала из дома, но на более короткий срок. Информацией о месте нахождения своего ребёнка она не располагала. Путешественницу поместили в Хабаровский центр социальной помощи семье и детям. Сейчас правоохранители решают вопрос о передаче девушки законным представителям.