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04:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Салют 9 мая в Хабаровске перенесли с «Ерофея» на набережную

Решение принято по многочисленным просьбам хабаровчан.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске изменили место проведения торжественного салюта в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель председателя правительства Хабаровского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин, залпы прогремят 9 мая не с территории «Арены Ерофей», как планировалось, а с набережной стадиона им. Ленина в 22.00. — Решение было принято по многочисленным просьбам жителей Хабаровска, — говорит Анатолий Размахнин. — Салют перенесён к стадиону им. Ленина, где он раньше проходил традиционно, на площадку у футбольного поля. Остальное остаётся без изменений — 9 мая в 22.00 30 артиллерийских залпов из 12 орудий.

Напомним, в дальневосточной столице в этот торжественный день будут введены дополнительные рейсы автобусов и трамваев. По окончанию праздничного салюта хабаровчан будут ждать в специальных местах отстоя несколько маршрутов. Работа транспорта будет продлена в этот день до 23.30 часов, чтобы хабаровчане успели разъехаться по домам после салюта.

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