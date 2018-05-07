Салют 9 мая в Хабаровске перенесли с «Ерофея» на набережную

В Хабаровске изменили место проведения торжественного салюта в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель председателя правительства Хабаровского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин, залпы прогремят 9 мая не с территории «Арены Ерофей», как планировалось, а с набережной стадиона им. Ленина в 22.00. — Решение было принято по многочисленным просьбам жителей Хабаровска, — говорит Анатолий Размахнин. — Салют перенесён к стадиону им. Ленина, где он раньше проходил традиционно, на площадку у футбольного поля. Остальное остаётся без изменений — 9 мая в 22.00 30 артиллерийских залпов из 12 орудий.