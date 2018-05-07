«Добрый автобус» вновь вышел в рейс во Владивостоке. Видеорепортаж Анны Маричевой

Источник: Вести Приморье

«Добрый автобус» вновь вышел в рейс во Владивостоке. Краевой департамент труда и социального развития возобновляет благотворительную акцию. Теперь каждые выходные транспорт будет доставлять детей с ограниченными возможностями здоровья в социально-реабилитационный центр «Парус надежды» для участия в клубе выходного дня. О детских улыбках и сплоченности родителей — в следующем сюжете.

Александр Иванов: «Я еду в “Парус надежды”, я очень туда хочу, там очень здоровски и очень отлично!».

Вот она, искренняя радость на лице у Саши Иванова. Ведь он едет туда, где его не считают «другим». В «Парусе» мальчик встретит своих друзей, а заодно получит заряд положительных эмоций. На большой праздник Сашу и других ребят с ограниченными возможностями здоровья везет «Добрый автобус». Такая акция действует уже около 5 лет.

Александра Щербакова, воспитатель отделения реабилитации центра «Парус надежды»: «Они знакомятся, родители между собой знакомятся. То есть, в принципе, беда у них, получается, как одна, а так они, получается, все вместе, дружные, и мы им помогаем!».

В «Парусе надежды» юных приморцев ждут с распростертыми руками. В прямом смысле. Ведь эти ребята как никто другой любят обниматься. Для них здесь организовали большой праздник. В «Парусе надежды» здоровые дети вместе с теми, у кого есть трудности, общаются, лепят глиняные поделки, играют на музыкальных инструментах.

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Наталья Панкова, директор социально-реабилитационного центра «Парус надежды»: «Так как цель учреждения — это оказание комплексной помощи детям и родителям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и с ОВЗ, поэтому добрый автобус — это одна из форм работы с семьей».

Акция дает возможность объединиться и родителям. Для них в «Парусе надежды» проводятся свои мастер-классы. Специалисты рассказывают о правильном воспитании особенных детей, о реабилитации, оказывают психологическую помощь.

Ольга Гайдышева: «Для знакомства и родителей с такими же, как мы, потому что это не просто — жизнь с ребенком с особенностями».

Елена Черевко: «Хотя мы и ходим в школу, но с другими детьми мы тоже хотим общаться. Ну, и встречи познавательные, очередной праздник!».