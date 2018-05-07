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05:02 (мск), источник: Вести Приморье

На Корабельной набережной Владивостока стартовала ежегодная «Вахта памяти». Видеорепортаж Максима Каленника

На Корабельной набережной Владивостока стартовала ежегодная «Вахта памяти». В почетный караул у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» встали курсанты вузов. Там же появилась мемориальная доска с именами приморцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Источник: Вести Приморье

Почетный караул сменяет друг друга каждые 15 минут. В городе воинской славы на «Вахту памяти» у Вечного огня встали курсанты воинских и морских вузов Владивостока. Они делают это впервые, но о том, что волнуются, вида не подают. В семьях каждого из них были герои войны.

Илья Зелинский, курсант Морского колледжа МГУ имени Геннадия Невельского: «На самом деле, это очень тяжело. Мой прадедушка Лапик Андрей Викторович воевал и он посмертно герой СССР».

Олег Жаткин, курсант Морского колледжа МГУ имени Геннадия Невельского: «Мы выходили первыми, и все на нас смотрели. Мои прадедушки и прабабушки принимали участие в войне. Прадеды практически сразу были убиты, о них я знаю мало».

Отец Раисы Бутич, рядовой Гаврило Архипович, в 30 лет ушел на фронт из Владивостока. Жена и четверо детей больше его не видели. Плита с именем героя дополнила список горожан, отдавших жизнь за Победу.

Раиса Бутич, жительница Владивостока: «Мы его проводили, в поезд посадили и больше не видели. А потом к нам пришло извещение, что он погиб, пропал под Москвой. Мы постоянно с внуком ездим на Поклонную гору, он там в списках значится. Огромный памятник, и стоит стакан граненный с водкой, накрытый черным хлебом».

На владивостокской стене вместе с именем рядового Гаврило Бутича сегодня появились еще шесть фамилий. С победного мая '45-го уже прошло 73 года. Список приморцев, не вернувшихся с фронта, пополняется до сих пор.

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