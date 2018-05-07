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05:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На севере Красноярского края затоплен поселок

Людей вертолетами эвакуировали в соседнее село.

В поселке Ворогово Туруханского района затопило жилые дома. Причиной стал затор на реке Енисей в районе многоостровья. Уровень воды поднялся до 14 метров при критической отметке 10 метров. Затопило более 200 жилых домов.

По информации ГУ МЧС по краю, в населенном пункте проживает 702 человека, из них более 200 детей. Двумя вертолетами Ми-8 203 человека эвакуировали в соседнее село Бор. Остальные жители находятся в палаточном лагере МЧС.

«Для снижения размеров материального ущерба силами местного населения организована эвакуация автотранспорта, с/х техники и домашнего скота на незатапливаемые подготовленные территории», — добавляют спасатели.

Сейчас в затопленном поселке Ворогово дежурят сотрудники МЧС и полицейские. Они следят за тем, чтобы не было случаев мародерства.

Напомним, несколько дней назад паводок начался в Енисейском районе. В селе Фомка затопило жилой дом и подстанцию. Все село было обесточено. Сейчас ситуация нормализовалась — уровень воды в Енисее снизился, электроснабжение восстановлено.

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