На севере Красноярского края затоплен поселок

В поселке Ворогово Туруханского района затопило жилые дома. Причиной стал затор на реке Енисей в районе многоостровья. Уровень воды поднялся до 14 метров при критической отметке 10 метров. Затопило более 200 жилых домов.

По информации ГУ МЧС по краю, в населенном пункте проживает 702 человека, из них более 200 детей. Двумя вертолетами Ми-8 203 человека эвакуировали в соседнее село Бор. Остальные жители находятся в палаточном лагере МЧС.

«Для снижения размеров материального ущерба силами местного населения организована эвакуация автотранспорта, с/х техники и домашнего скота на незатапливаемые подготовленные территории», — добавляют спасатели.

Сейчас в затопленном поселке Ворогово дежурят сотрудники МЧС и полицейские. Они следят за тем, чтобы не было случаев мародерства.