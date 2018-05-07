Неутешительный прогноз на май и июнь сделал главный синоптик Приморья

Источник: Восток Медиа

По информации пресс-службы «Примгидромета», после апрельского периода теплой и сухой погоды, с самого начала мая в Приморье установилось похолодание и дожди.

Как объяснил Борис Викторович, над Охотским морем начался так называемый процесс антициклогенеза. Воздушные массы устремились с востока на запад, из области высокого в область пониженного давления. Охотское море стало снабжать Приморский край, особенно побережье, холодом. Если в конце апреля температура воздуха в нижней тропосфере поднималась до 10−15 градусов, что в ряде районов края у поверхности земли соответствовало температуре +30… +35 градусов, то сейчас в нижней тропосфере температура опустилась до 0 градусов. При этом на побережье ветер с холодного моря не позволяет воздуху прогреться выше +6…+9 градусов.

Именно поэтому Кубай посоветовал жителям края 9 мая одеваться как можно теплее: «Безусловно, сапоги, перчатки, головные уборы и теплая верхняя одежда будут совсем не лишними».

К слову, страдает от антициклогенеза только Приморье. Например, в Хабаровском крае и Амурской области 9 мая температура воздуха может достигать +25 градусов и более. Далее тепло будет постепенно распространятся с севера на юг. В нижней тропосфере температура поднимется до +6…+8 градусов, но ненадолго.