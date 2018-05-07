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05:12 (мск), источник: Восток Медиа

Малолетние преступники готовятся к ЕГЭ в Приморье

Для учащихся 12-го класса в школе создали все условия для пробного экзамена в форме ЕГЭ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

В школе находкинской воспитательной колонии готовятся к выпускным экзаменам.

До государственной итоговой аттестации выпускникам школы воспитательной колонии Находки осталось чуть больше месяца. Для успешного тестирования преподаватели организовали подготовительные курсы. Благодаря им выпускники могут проверить свои знания по основным и выбранным предметам, повторить алгоритм заполнения бланка регистрации, познакомиться со структурой контрольно-измерительных материалов.

Учащиеся девятых классов уже написали пробные работы по основным предметам — русскому языку и математике, а также по выбранному — биологии.

Для учащихся 12-го класса в школе создали все условия для пробного экзамена в форме ЕГЭ, который впервые выбрали учащиеся. Выпускники изучили нормативные документы по сдаче экзамена, познакомились с основными нормами поведения на ЕГЭ, правилами пожарной безопасности.

Заблаговременная подготовка поможет им психологически настроиться на успешную сдачу экзаменов и закрепить учебный материал.

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