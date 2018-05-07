Праздничная неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой
Весеннее тепло придет в город только к субботе.
Весеннее тепло придет в город только к субботе.
Новая 4-дневная рабочая неделя в Красноярске будет прохладной, синоптики даже обещают ночные заморозки. Потепление ожидается только к концу недели, а в средине, когда россияне отпразднуют 9 Мая, будет стоять промозглая погода.
Сегодня днем температура воздуха не поднимется выше +6 °C. Во вторник будет чуть теплее: -1 °C ночью и до +10 °C днем.
Зато в субботу и воскресенье все синоптики обещают потепление до +15.. +17 °C.
С понедельника по среду в городе будет пасмурно, ожидается снег с дождем. Возможно усиление