Территорию красноярского зоопарка обработали от клещей

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» прошла обработка от клещей. Специальными средствами опрыскали не только всю территорию, но и участки, прилегающие к парковке и дороге.

В зоопарке сообщили, что с начала сезона обработка проводится третий раз. Специалисты провели проверку, которая показала, что на территории клещей нет.

«Хотим обратить ваше внимание, что район “Роева ручья” — это огромная территория, включающая в себя много лесных массивов, дачных и садовых товариществ, набережную Енисея и т. д. Мы не в состоянии обработать весь район, но за свою территорию отвечаем» — говорится в группе «Роева ручья» во «ВКонтакте».