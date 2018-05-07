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05:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Территорию красноярского зоопарка обработали от клещей

Специалисты не нашли на территории ни одного клеща.

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» прошла обработка от клещей. Специальными средствами опрыскали не только всю территорию, но и участки, прилегающие к парковке и дороге.

В зоопарке сообщили, что с начала сезона обработка проводится третий раз. Специалисты провели проверку, которая показала, что на территории клещей нет.

«Хотим обратить ваше внимание, что район “Роева ручья” — это огромная территория, включающая в себя много лесных массивов, дачных и садовых товариществ, набережную Енисея и т. д. Мы не в состоянии обработать весь район, но за свою территорию отвечаем» — говорится в группе «Роева ручья» во «ВКонтакте».

Добавим, что в этом году в Красноярске будет обработано от клещей 315 га, что на 115 га больше, чем в 2017 году. К перечню добавили некоторые участки в Центральном и Советском районах. В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что противоклещевую обработку территорий начнут после того, как установится сухая погода.

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Территорию красноярского зоопарка обработали от клещей
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