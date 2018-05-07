Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Ляйсан Утяшева опубликовала редкое фото детей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Миранда Керр снялась в фотосессии накануне родов
Ольга Орлова трогательно поздравила сына с 17-летием
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
05:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Японская делегация озеленила Хабаровск

Усилиями жителей и гостей города появилась «Аллея Дружбы».

«Аллею Дружбы» высадила в Хабаровске японская делегация, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она появилась в реконструируемом парке за Домом культуры поселка имени Горького.

 — Это мероприятие — только начало такого озеленения, ведь в честь юбилея Хабаровска в этом году планируется высадить 160 молодых деревьев. В посадке принимали участие генеральный консул Японии в Хабаровске и иностранная делегация из города Мусасино, а также первые лица города, представители городских предприятий и организаций школьники и студенты — всего более 150 человек, — рассказала ведущий специалист сектора по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом Елена Панова.

В этот раз в парке высаживались деревья хвойных пород, но в рамках юбилейного озеленения в городе появится и новые лиственные деревья.

 — Администрация города уже более 20 лет ведет сотрудничество с некоммерческой организации «Мусасино — Тама — Хабаровск». За эти годы в пригородах Хабаровска появилось более 50 тысяч деревьев. А так как этот год для города юбилейный, то растения становятся подарком к празднику, символизирующий добрососедские отношения России и Японии, — добавила Елена Панова.

Все новости региона
 Японская делегация озеленила Хабаровск
В России начнут маркировать продукты по типу «светофор»
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь