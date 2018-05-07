Японская делегация озеленила Хабаровск

«Аллею Дружбы» высадила в Хабаровске японская делегация, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она появилась в реконструируемом парке за Домом культуры поселка имени Горького.

— Это мероприятие — только начало такого озеленения, ведь в честь юбилея Хабаровска в этом году планируется высадить 160 молодых деревьев. В посадке принимали участие генеральный консул Японии в Хабаровске и иностранная делегация из города Мусасино, а также первые лица города, представители городских предприятий и организаций школьники и студенты — всего более 150 человек, — рассказала ведущий специалист сектора по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом Елена Панова.

В этот раз в парке высаживались деревья хвойных пород, но в рамках юбилейного озеленения в городе появится и новые лиственные деревья.